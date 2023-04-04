Yargı’nın Savcı Ilgaz’ı Kaan Urgancıoğlu sevgilisiyle görüntülendi 

Kanal D'nin, her pazar izleyiciyi ekrana kilitleyen Ay Yapım imzalı ‘Yargı’ dizisinde 'Savcı Ilgaz' karakterine hayat veren Kaan Urgancıoğlu, geçtiğimiz Pazar günü Baltalimanı'nda trafikteyken objektiflere takıldı. Sevgilisi Burcu Denizer ile trafikte seyir halinde olan Urgancıoğlu, basın mensuplarını görünce kameralara gülümseyerek poz verdi.





Milliyet'te yer alan habere göre; Gazetecilerle konuşarak trafikte kaldıklarını söyleyen oyuncu, "Pazar trafiğinin azizliğine uğradık. Her şey yolunda, dizimiz de devam ediyor. Çok da güzel devam ediyoruz. Mutluyum" diye konuştu.



Kaan Urgancıoğlu, daha sonra açılan trafikte, "Yolu çok tutmayalım. Size kolay gelsin" ifadelerini kullandı ve oradan ayrıldı.