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Yargı’nın Savcı Ilgaz’ı Kaan Urgancıoğlu sevgilisiyle görüntülendi 

Kanal D'nin ilgiyle izlenen dizisi 'Yargı'nın Ilgaz'ı Kaan Urgancıoğlu, önceki gün sevgilisi Burcu Denizer ile trafikte görüntülendi. Kendisini görüntüleyen muhabirlerle konuşan oyuncu, gülümseyerek objektiflere poz vermeyi ihmal etmedi.

Haber Giriş: 4 Nisan 2023 Salı - 12:47
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Yargı’nın Savcı Ilgaz’ı Kaan Urgancıoğlu sevgilisi Burcu Denizer'le trafikte yakalandı

Yargı’nın Savcı Ilgaz’ı Kaan Urgancıoğlu sevgilisiyle görüntülendi 
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Kanal D'nin, her pazar izleyiciyi ekrana kilitleyen Ay Yapım imzalı ‘Yargı’ dizisinde 'Savcı Ilgaz' karakterine hayat veren Kaan Urgancıoğlu, geçtiğimiz Pazar günü Baltalimanı'nda trafikteyken objektiflere takıldı. Sevgilisi Burcu Denizer ile trafikte seyir halinde olan Urgancıoğlu, basın mensuplarını görünce kameralara gülümseyerek poz verdi.


 
Milliyet'te yer alan habere göre; Gazetecilerle konuşarak trafikte kaldıklarını söyleyen oyuncu, "Pazar trafiğinin azizliğine uğradık. Her şey yolunda, dizimiz de devam ediyor. Çok da güzel devam ediyoruz. Mutluyum" diye konuştu.
 
Kaan Urgancıoğlu, daha sonra açılan trafikte, "Yolu çok tutmayalım. Size kolay gelsin" ifadelerini kullandı ve oradan ayrıldı.

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