Sezonun en çok konuşulan dizileri

2023-2024 televizyon sezonunun sona ermesinin ardından sektörle ilgili değerlendirmelere başlıyorum.

Sezon boyunca çok sayıda dizi ekrana geldi. Bazıları final yaptı bazıları ise, yeni sezonda da yoluna devam edecek. Şüphesiz, geçtiğimiz sezon başlayan ve en çok ses getiren diziler Bahar (Show TV), İnci Taneleri (Kanal D) ve Kızıl Goncalar (NOW TV) oldu.

Demet Evgar ve Buğra Gülsoy’lu Bahar, oyuncuların performanslarının yanı sıra özellikle aldığı reytinglerle dikkat çekti. Yılmaz Erdoğan’ın yazıp yönettiği ve Hazar Ergüçlü ile başrolü paylaştığı İnci Taneleri ise, konusu ve sahneleri olduğu kadar aldığı reytinglerle de çok konuşuldu. Özgü Namal ve Özcan Deniz’li Kızıl Goncalar da RTÜK’ün verdiği cezalar, oyuncuların devleştiği sahneler ve reytinglerdeki istikrarlı yükselişi ile sezonun en flaş ve en konuşulan işlerinden birisi olmayı başardı.

Sinemaya doyuracak festival

Yaz aylarında sinemanın büyüsünü Adalar’a taşıyan ‘Sinemada’, bu yıl 12-21 Temmuz 2024 tarihlerinde 4. Sinemada Film Festivali adıyla gerçekleşecek.

Büyükada Atatürk Meydanı, Büyükada Taş Mektep ve Heybeliada Pazar Meydanı’nda gösterimlere ev sahipliği yapacak olan festival, 4. yılında da ‘Öğretmenler Odası’, ‘İlgi Alanı’, ‘Bildiğin Gibi Değil’, ‘Sanki Her Şey Biraz Felaket’, ‘Aniden’, ‘Faruk’ gibi son yılların ses getiren filmlerini sinemaseverlerle buluşturacak. İBB Kültür Dairesi Başkanlığı tarafından Film Koop iş birliğiyle ücretsiz olarak düzenlenecek festivalde hem çocuklara hem de yetişkinlere yönelik film gösterimlerinin yanı sıra Yeşim Ustaoğlu, Mert Fırat, Derviş Zaim, Kıvanç Sezer gibi yönetmen ve oyuncularla söyleşiler ve atölyeler de gerçekleşecek.

9 gün boyunca sinema tutkunlarını dolu dolu bir program bekliyor. Meraklılarına duyurulur.

Radyo Alaturka 20 yaşında

‘Türk müziğinin en seçkin radyosu’ ilkesiyle çıktığı yolda 20 yılı geride bırakarak dinleyicilerinin vazgeçilmez frekansı Radyo Alaturka, yeni yaşına yeni yüzü, yeni sesi ve dijital çağa uyum sağlayan uygulamasıyla girdi. Radyo, karasal yayıncılığının dışında dijital platformlar aracılığı ile dünyanın her noktasında yeni nesli de yakalayacak.

Birbirinden özel programlar, eğitici ve öğretici bilgilerle sanat müziği sevenlerin değişilmez radyosu haline gelen radyo, Türk Sanat Müziği’nin yanında her saat bir 45’lik şarkı ve Yeşilçam filmlerinin unutulmaz şarkılarına da yer veriyor.

Radyo Alaturka’yı İstanbul ve çevre illerinden 91.0 MHz. frekansından, YouTube ve radyoalaturka.com.tr interaktif web sitesinden, IOS ve Android kullanıcılarına özel Radyo Alaturka aplikasyon uygulaması ile dünyanın her yerinden dinleyebilirsiniz.