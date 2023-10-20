'Sıfırı tüketti' diyerek açıkladı. Konyaspor'daki büyük sürprizi Recep Çınar ortaya çıkardı

(Recep Çınar)

Farkında mısınız?

Fatih Özgökçen için ne kadar yoğun ve ne kadar çok “yeter artık git” diyen var!

Maçlardaki koro halinde dillendirilen “yönetim istifa” seslerinin yanı sıra, özellikle sosyal medyada “Konyaspor’u tükettin, daha fazla enkaz bırakmadan git” diyenler bir tarafa, bu kulüpte yıllarca yöneticilik yapmış, maddi ve manevi yıpranmış insanlar da “git artık” diye yaka çırpıyorlarsa, kurt elmanın içerisine girmiş demektir…

“Bu kulüp Fatih Özgekçen’in babasının tapulu mülkü değil. Siyaseten gelmiş olsa da, bu kulübü bu kadar yıpratmaya hakkı yok. Bunun hesabı sorulur, bedeli de ödenir. Kulübün hem maddi, hem de sportif açıdan bu kadar başarısız olmasında, başkan olarak kendisinin sorumluluğu var. Dolayısıyla da Konya ve Konyaspor’u seviyorsa gerçekleri görüp gereğini yapması lazım.”

Ben demiyorum…

Eski bir yönetici abimiz söylüyor bunları…

Daha ne desin?

İşin ehli olan ve kulüpte yıllarca yöneticilik yapmış birisinin isyanı bu!

Anlayacağınız, “Kulübü daha çok enkaza çevirmeden ve yönetime talip olacak insanların sırtına daha büyük ve taşıyamayacakları yük bindirmeden, topla pılını pırtını git” demeye getiriyor.

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Asıl sorulması gereken şu…

Fatih Özgökçen’in “evine gitmesi” ile Konyaspor’da sular durulacak, kulüp ekonomik olarak düzlüğe çıkacak, sportif başarı tavan mı yapacak?

Asla…

Kulübe talip olmayı hayal edenler ya da yönetime talip olacaklar yüzde bir milyon “enkaz” devralacaklar!

Orası kesin…

Çünkü, Konyaspor tarihinin en büyük borç batağı sarmalında…

Başkan ve yöneticiler hikaye okumasınlar…

Oyuncuların maaşlarını veremeyecek kadar bir “acziyet” içerisinde Konyaspor Başkanı Fatih Özgökçen ve yönetimi!

Ödemeleri neden yapamıyor sorusuna verilecek tek cevap…

Sıfırı tüketti ve arkasında siyasi destek kalmadı!

Bunu kendisi de biliyor, ama dillendiremiyor…

“Kedinin pisliğini toprağın altına saklaması” gibi bir durum söz konusu!

Konya ve Konyaspor’a inanılmaz destek veren eski bakan Murat Kurum kendi derdine düşmüş, İstanbul’da sokak sokak, ev ev geziyor, nabız yokluyor…

Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ise sadece Konya’nın değil, deprem bölgesinin sorunlarıyla da ilgileniyor, dolayısıyla Konyaspor’a ne kadar ilgi gösteriyor, bilemiyorum.

KULİSLER AHMET ŞAN’I İŞARET EDİYOR

Ortada bazı laflar dolaşıyor…

Kulisler de “Ahmet Şan” ismi dillendiriliyor…

Bana Ahmet Şan mı, Fatih Özgökçen mi? diye sorarsanız, milyon kere “Ahmet Şan” derim…

Eksikleri, hataları olabilir, ama en azından “ego”lu ve “kibir”li değil, dahası futbola Fransız değil...

En önemlisi de bu olsa gerek…

Siyaset ya da Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay kendisine destek verir mi?

Daha doğrusu siyaseti arkasına alır mı?

Bilemiyorum…

Tahir Akyürek ve Mehmet Baykan gibi AK Partili vekiller, kendisine destek verir, “kervan yolda düzülür” derler mi?

Muhtemelen…

Dolayısıyla da, bütün taşlar yerine oturduktan sonra da, Fatih Özgökçen daha fazla eğmeden, bükmeden, binlerce taraftarın da hassasiyetini göz önüne alarak “istifa” eder mi?

Bence etmeli…

Çünkü, Konyaspor’un Fatih Özgökçen ile iki yakasının bir araya gelmesi mümkün değil…

Niye mi?

Oyuncularla, teknik adamlarla ve gerçek Konyaspor taraftarlarıyla, yani futbolun önemli aktörleriyle aynı duygu ve hedef birlikteliğinde değilse bir kulüp başkanı ve yönetimi, o kulüpte huzur da olmaz, başarı da olmaz…

Oyuncunun maaşını vermezseniz, oyuncunun başkana veya yönetimine olan güvenini istismar ederseniz, oyuncudan nasıl verim alacaksınız, oyuncunun takıma katkısını nasıl sağlayacaksınız?

İstediğiniz kadar, yalanlayın, ama gerçeklerin er ya da geç ortaya çıkma gibi kötü bir huyu olduğunu da göz ardı etmeyin…

Öyle olmasaydı, Sportif Direktör Ali Çamdalı, soyuna odalarında, antrenman öncesinde veya sonrasında oyuncularla “para” konusu görüşür müydü?

PENDİK MAÇI

Her iki takım için de zorluk derecesi yüksek bir maç…

Geride kalan 8 haftaya bakıldığı zaman “rotasyon”u fazlasıyla abartan, kafasında “iskelet kadro”yu şekillendiremeyen, dolayısıyla da boynunda kılıçla gezen Aleksandar Stanojeviç’in Pendik karşısına nasıl bir kadroyla çıkacağını açıkçası merak ediyorum…

Çünkü, kendi geleceğini de yakından ilgilendiren bir maç…

Dolayısıyla soğukkanlı kalmak lazım onun için her şeyden önce… Akılcı…

Ve sakin…

Takımın ihtiyaç duyduğu öncelik bu olmalı Pendik maçında…

Panik yapmadan…

Tabii ki tribünler de…

Gol geç gelebilir, gelmeyebilir, ne olursa olsun 12. Adam görevini en iyi şekilde yapmalı…

Çünkü, Konyaspor kravatlıların değil, sizlerin…

Dolayısıyla da, bu maçın kazanılması halinde taşlar yerine oturur mu?

Bekleyip göreceğiz.