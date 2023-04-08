﻿Şimdi Kürt, Kürt, Kürt öbür tarafta Türk, Türk, Türk

Yandaş, sözde gazetecileri almış karşısına yalan dolan anlatıyor da anlatıyor.

Sanki 21 yıldır Türkiye'yi idare eden CHP imiş gibi, sıkılmadan, yüzü kızarmadan konuşuyor, suçluyor.

Çözüm süreci başlatan ve çözülme süreci haline evrilen dönemin başbakanı sendin Recep Tayyip Erdoğan…

O günlerde çözüm sürecini allayıp, pullayıp anlatırken, akil insanlar heyetleri kurup teröristlerle pazarlığa gönderen, silahlarını teslim etmeyen teröristler için valilere "dokunmayın" diyen Diyarbakır'da teröristlerle "Megri Megri" şarkıları söylerken alkış tutan, çadır mahkemesi kurup teröristleri aklayan sensin Erdoğan…

O günlerdeki sözlerini hatırlatayım sana Erdoğan;

"Biz statükoyu nerede kırdık?

Adaya danışmanımızı göndermek suretiyle kırdık.

Oslo'ya göndermek suretiyle kırdık.

Statükoyu korumak isteyenler 'yanlış yapıyorsunuz' dedi bana.

Peki 'onun riskini ben alıyorum' dedim.

Onu yapmak durumundayız.

Göreceğiz ne var orada.

Öbür tarafa da bakacağız.

Ne var orada?

Fakat statükoyu korumak isteyenler, 'korumuyoruz, karşısındayız' veya bize o soruyu yöneltenler yazılı veya görsel medyadaki bazı tipler, mesela çok enteresandır.

Bizi o şekilde değerlendiren veya suçlarken kendileri ne yazık ki statükoyu koruma gayreti içine girdiler.

Şimdi ortada çok ciddi bir ayrımcılık, bölücülük başlıyor.

Şimdi 'Kürt, Kürt, Kürt' derken öbür taraftan 'Türk, Türk, Türk'...

Öbür taraftan bakıyorsunuz, Zaza'sı, Gürcü'sü, Laz'ı vesairesi...

İşin askerî boyutu, güvenlik boyutu ayrı bir boyut. O duracak tabii.

Ben Sayın Leyla hanıma da (Leyla Zana - OU) aynı şeyi söyledim.

Bu teklif ondan da geldiğinde dedim ki;

Ha ne olur?

Operasyonlar noktasında, operasyonlar sayıları adeta sıfırlanma noktasına gelir…"

Bak Erdoğan sana ne diyeceğim;

İlelebet; Türk, Türk, Türk…

İnadına; Türk, Türk, Türk…

Çatlasan da patlasan da Türk, Türk, Türk…

Koalisyon ortağın HÜDA PAR'ın inadına da Türk, Türk, Türk…

Değerli okurlarım,

Çıkmış yandaş ortak yayına 21 yıldır yaptığı bütün yanlışları muhalefet partilerine yıkmak istiyor Erdoğan…

Aslında gerçek şudur:

PKK'lı terörist başı Mustafa Karasu, Erdoğan'ın övündüğü Oslo görüşmeleri için şunları söylemişti:

"Oslo görüşmeleri resmî olarak 2008 Eylül'ünde başladı.

Ama önceden dolaylı görüşmeler var.

Türk devleti ve PKK arasındaki ilk görüşme Eylül 2008'de yapıldı.

İkincisi ya da üçüncüsü Mart 2009'da yapıldı.

Seçimlerden sonra Mayıs'ta da görüşmeler oldu.

Daha sonra Temmuz'da görüşmeler oldu. 2009 yazındaki Oslo görüşmeleri, aynı zamanda Önder Apo'nun bir Yol Haritası hazırlayarak devlete sunduğu sürece tekabül ediyordu.

O zaman MİT Müsteşar Yardımcısı ekibiyle geliyordu.

Daha sonra 2009 Ağustos'unda, Yol Haritasının devlete verildiği süreçten sonra Hakan Fidan da görüşmelere katıldı.

O zamanlar Başbakanlık Müsteşar Yardımcısı/Başbakan Temsilcisi olarak görüşmelere katılıyordu."

O günlerde muhalefet şiddetle tepki gösteriyor ve Erdoğan'ın PKK ile görüşmeler yaptığını söylüyordu.

Sen de bu görüşmelerin yapıldığını inkâr ediyordun Erdoğan.

"Yalancının mumu yatsıya kadar yanar" diye atasözünü bilir misin Erdoğan?

PKK ile her türlü haltı ye ve bu bugün çıkıp "Öcalan'ı affedecekler" de…

Yalanın batsın Erdoğan…

Değerli okurlarım,

İstisnai bakanları varmış Recep Tayyip Erdoğan'ın…

Bazı bakanları illerden milletvekili adayı gösterecekmiş…

Hayrola Erdoğan?

Hani iktidarın sapasağlamdı?

Hani bakanların çok başarılıydı?

Hangi bakanları affedip milletvekilliğine defedeceksin?

Hani bakanların istisna?

Örneğin Süleyman Soylu istisna mı? Gidici mi?

Temel fıkrası gibi bir hükümetin var demek ki;

*İstisnai bakanlar,

*Azli gereken bakanlar…

Yahu Erdoğan hiç bu tür işlere girişme.

-Çünkü topunuz gidicisiniz…

Batırdınız ekonomiyi,

Bitirdiniz demokrasiyi,

Hakkettiniz sandığa gömülmeyi…