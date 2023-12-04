Seçil Erzan'ın yasak aşkı olduğu iddia edilen AKP'li partisinden istifa etti

Fatih Terim Fon'u dolandırıcılığı soruşturmasına ilişkin tutuklanan Seçil Erzan'ın ifadelerinde adı geçen AKP'li isim, partisinden ve görevinden istifa etti.

KAYNAK: Haber Merkezi
Seçil Erzan'ın yasak aşkı olduğu iddia edilen AKP'li partisinden istifa etti

Aralarında futbol dünyasının ünlü isimlerinin de yer aldığı ve 'Fatih Terim Fon'u olarak bilinen dolandırıcılık soruşturmasına ilişkin tutuklanan banka müdürü Seçil Erzan'ın memleketi Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, olaya ilişkin gelişmeler sürüyor.

Soruşturma kapsamında Erzan'ın, "Yatırım yapma amacıyla para aldığım kişilerden" dediği AK Parti Çorlu Belediye Meclis Üyesi Nuri Köşkdere, partisi ve meclis üyeliğinden istifa etti.

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Parti teşkilatının disiplin kuruluna sevk ettiği Köşkdere, bugün Çorlu Belediye Başkanlığı'na gönderdiği dilekçesinde sağlık gerekçesiyle istifa ettiğini bildirdi. Köşkdere, dilekçesinde, "31/03/2019 tarihinden itibaren yürüttüğüm Çorlu Belediye Meclis üyeliğimden sağlık sebeplerimden dolayı istifamın kabulünü saygılarımla arz ederim" ifadelerini kullandı.

Nuri Köşdere, ayrıca parti teşkilatına gönderdiği dilekçeyle de partisinden istifa etti.

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