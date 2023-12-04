Seçil Erzan'a karapara iddianamesi

Futbol dünyasından ünlü isimlerle iş insanlarının da bulunduğu müşterilerini “yüksek kâr" vaadiyle dolandırdığı ileri sürülen Seçil Erzan’a dair iddialar yeni boyut kazanıyor. Dolandırıcılık kapsamlı iddianame dışında karapara trafiğini kapsayan yeni bir soruşturmanın yürütüldüğü ileri sürüldü.

KAYNAK: Haber Merkezi
Seçil Erzan'a karapara iddianamesi

İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen dolandırıcılık davasında tutuklu sanık Seçil Erzan’ın, Denizbank Levent Şubesi Müdürlüğü döneminde 49 kişiden en az 45 milyon dolar para topladığı belirtiliyor.

Cumhuriyet'ten Rengin Temoçin'in haberine göre iddianamede Erzan'ın futbolcular, iş insanları ve çeşitli meslek gruplarından müştekilere, yüksek kâr getirili güvenilir bir fon vaadinde bulunduğu; Fatih Terim, Hakan Ateş gibi isimlerin bu fona dahil olduğunu söyleyerek müştekileri bu fona para yatırmaya ikna ettiği anlatıldı. İddianamede gerçekte ise böyle bir fonun hiç olmadığının belirlendiği vurgulandı.

"İKİNCİ İDDİANAMENİN GELECEĞİNİ BURADAN GÖRÜYORUZ"

Erzan’ın bir numaralı sanık olduğu dolandırıcılık davası dışında aynı dosya kapsamında karapara soruşturması yürütüldüğü de ileri sürüldü. Hukukçu Figen Çalıkuşu, ikinci iddianame olasılığını Cumhuriyet’e değerlendirdi.

Çalıkuşu, “İlk iddianamede karapara aklama yönünde başka bir soruşturma olduğuna dair bilgi var. Bundan sonra ikinci iddianamenin geleceği anlaşılıyor. İddianamenin en sonundaki not kısımında karapara soruşturmasının devam ettiği bilgisi bulunuyor.

İkinci iddianamenin geleceğini buradan görüyoruz. Ayrıca esas soru ve cevabı mevcut iddianamede yer almıyor. Nedir o temel soru, toplanan bu paraların nerede kullanılarak böyle bir yüksek bir getiri ile geri dönüyor. Toplanan paralar kime gidiyor, nasıl ve nerede kullanılıyor” diye konuştu.

Çalışkuşu, paraların neden dolar olarak toplandığı sorusu üzerine şu değerlendirmeyi yaptı: “Dolar bazında toplanan paraların yüzde 333 gibi çok çok yüksek getirisini sağlayan bir finans enstrümanı yok.

İddianamelere esas olacak soruşturmada bu hususun netliğe çıkarılmasına ihtiyaç var. BDDK raporunda yıllık dolar için yüzde 16.2 olacağı bildirilirken; yüzde 50, yüzde 70 değil de çok çok yüksek oranlarda dolar faizleri geri dönüş nasıl mümkün oluyor?

Dolar olarak paraların toplanması uluslararası bir kullanım şüphesini güçlendiriyor. Parayı TL olarak toplayıp, TL olarak yüksek faizle geri vermeye engel olan ne? TL olarak gelen paraların dahi dolara çevrildiğini görüyoruz.”

Parayı toplayanlardan bazı isimlerin yurtdışı çıkışlarına dikkat çeken Çalıkuşu, “Acaba dolar olarak toplanan bu paralar illegal işlerde kullanılmış olabilir mi? Yurtdışı çıkışlar detaylı incelenmeli” dedi.

YENİ MESAJLAR ORTAYA ÇIKTI

Seçil Erzan’ın eski Galatasaraylı futbolcu Emre Çolak, eski tercüman Musa Mert Çetin ve eski futbolcu Ayhan Akman’ın gönderdiği mesajlar ortaya çıktı. Erzan’ın dava dosyasına giren cep telefonu ön inceleme raporunda, 3 milyon 200 bin dolar kaptıran Çolak’ın, “Seçil Hanım bekliyorum. İki saat oldu. Şaka mı yapıyorsunuz Seçil Hanım?” dediği belirlendi.

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