﻿Sinan Ateş cinayeti ve Süleyman Soylu

Demokrat Parti Genel Başkanı iken AKP iktidarını suçlayan Soylu şu sözü vermişti:

-"Tüyü bitmemiş yetimin hakkını yiyenden hesap sormazsam namerdim."

Fethullah Gülen tarafından istenen 12 Eylül 2010 referandumu öncesinde Soylu, AKP'nin anayasa değişikliği paketine "evet" diyerek destek verdi.

2011'de Ersoy Dede'ye verdiği röportajda Soylu şunları söyledi:

-"Burada, herkesin huzurunda, Savcı Zekeriya Öz'e; milletim adına, geleceğim adına, çocuklarım adına, ülkemin yarınları adına minnettarım ve müteşekkirim. Sadece kendisine değil, arkadaşlarına da. Bizim hayallerimizi altüst etti. Bizim geçmişte yaşadığımız meselelerdeki bütün kara tablolarımızı bertaraf etti.

Türkiye'de halkın da iktidara gelebileceğinin en önemli işaretlerinden birisini verdi. %58'lik Evet'te onun çok payı var. Ortaya koymuş olduğu kararların payı var. Ben bunu çok önemsiyorum."

Soylu FETÖ'cü Öz'e bu iltifatı sonrası, 5 Eylül 2012'de AKP'ye katıldı, 31 Ağustos 2016'da İçişleri Bakanlığı görevine atandı.

Soylu'nun iltifatına mazhar olan Zekeriya Öz ise FETÖ'cü hain olarak halen yurt dışında firarda…

Günümüze gelince,

MHP Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz, Ateş'in katledilmesinden 4 gün önce Süleyman Soylu'yu ziyaret ettiğini sosyal medyadan paylaşmıştı.

Cinayet şüphelilerine Ankara'da yardım etmekle suçlanan Tolgahan Demirbaş, cinayetten sonra motosiklet ile Gölbaşı'na gelen tetikçi Eray Özyağcı'yı buradan kaçırmakla suçlanıyor.

Polisler, takip ettikleri Demirbaş'ı, MHP Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz'un evinde yakalandı.

-Demirbaş, ifadesi alınmadan savcılık talimatıyla neden serbest bırakıldı?

-Demirbaş'ın serbest bırakılması için savcılığa kimler baskı yaptı?

-Savcılık Olcay Kılavuz'un ifadesini neden almadı?

-Tetikçi Eray Özyağcı'yı kim saklıyor?

-Tutuklanan Muratcan Çolak ve Aşkın Mert Gelenbey adlı Özel Harekât polislerini tetikçi Eray Özyağcı'nın İstanbul'dan Ankara'ya getirilmesi için kim görevlendirdi?

-Soylu, bu polisleri neden hâlâ açığa almadı?

Değerli okurlarım,

İYİ Parti İstanbul Milletvekili ve Yeniçağ Gazetesi imtiyaz sahibi Ahmet Çelik sosyal medya hesabından şu mesajları paylaştı

"Şehidimiz Sinan Ateş'in Bursa'da yaşayan ailesini İl Başkanımız Coşkun Yıldırım ile ziyaret ettik, başsağlığı diledik, acılarını paylaştık.

Sinan Ateş'i katledenler Marksist, bölücü örgütler değildir. Azmettiren merkezi ve pusu kuran torbacı çetelerini hepimiz biliyoruz. Özellikle Türk milliyetçileri biliyor.

Şehidimizi katleden alçaklar, adalet önünde de ahirette de hesap vereceklerdir.

Şehidim, yiğidim rahat uyu. Diğer şehitlerimize verdiğimiz sözü mezarının başında sana da tekrarladık. Sana söz veriyorum intikamını alacağız.

Sinan Ateş'e pusu kurduran, çetelere katledilmesi için talimat veren irade ve merkez yeni ortaya çıkmış değildir.

Bu bozuk sicili kabarık merkez, Yeniçağ Gazetesi kurucusu ve imtiyaz sahibi olarak bana sayısız saldırı düzenleyip katletmek isteyen, Yeniçağ Gazetesini saldırılarıyla susturamadılar kahpe pusularıyla bizi öldüremediler.

Onlar alçak saldırılarıyla her gün daha da alçaldıkça, biz her gün daha da güçlenerek yayın hayatına devam ediyoruz.

Şer odağı haline gelen bu merkez artık gönüllerde tasfiye oldu. Nefret edilen iğrenç eylemleriyle fiili olarak da tasfiye olup yakın zamanda tarihin sayfalarında kara bir leke olarak yerlerini alacaktır."

Defalarca silahlı saldırıya maruz kalan Ahmet Çelik haklıdır.

Bilinmesini isteriz ki;

-Susmayacağız… Susturamazlar…