Sinan Ateş davasında mahkeme başkanından polisler hakkında suç duyurusu. Ayşe Ateş'in avukatlarını dışarı çıkarmamışlardı

Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'in öldürülmesine ilişkin davanın duruşması, ikinci gününde devam etti.

Aralarında tetikçi Eray Özyağcı, azmettirici olduğunu itiraf eden ve olayları organize eden Doğukan Çep ile eski Ülkü Ocakları yöneticisi Tolgahan Demirbaş'ın da bulunduğu tutuklu 22 sanıktan 8'i dün savunmalarını yaptı.

Bugün ise tetikçiyi, Demirbaş'la beraber Audi marka çakarlı araçla Bolu'ya götürdüğü tespit edilen eski Ülkü Ocakları yöneticisi ve Ülkü Ocakları Genel Başkanı Ahmet Ümit Yıldırım'ın eski kalemi Emre Yüksel, Doğukan Çep'in cinayetten bir gün önce aradığı MHP İstanbul İl Yönetim Kurulu üyesi Ufuk Köktürk, Çep'in de avukatlığını yapmış MHP'li avukat Serdar Öktem ve tetikçiyi Ankara'ya getiren özel harekât polislerinden Murat Can Çolak gibi kritik sanıkların yanı sıra Mustafa Uzunlar, Osman Bayraktar, Mehmet Yücel, Çağlar Zorlu, Aytaç Ataç, Caner Günay, Umut Ersoy, Alper Atay, Erdem Karadeniz ve Mustafa Ensar Aykal savunma yaptı. Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada ilk duruşmaların hafta boyunca devam etmesi bekleniyor.

AVUKATI SALONDAN ÇIKARMAYAN POLİSLER HAKKINDA SUÇ DUYURUSU KARARI

Zaman zaman gergin anların yaşandığı duruşmada, MHP'li avukat Serdar Öktem'in sorgusu esnasında mahkeme başkanı ile Ateş ailesinin avukatları arasında tartışma çıktı.

Sanık avukatları ile Ateş ailesinin avukatları arasında çıkan gerginliğin devam etmesi üzerine mahkeme başkanı, Ateş ailesinin avukatı Ali Yücel'in dışarı çıkarılmasını istedi. Mahkeme başkanı "Ağzınıza hakim olamıyorsanız çıkacaksınız, dışarı çıkacaksınız" deyince bir başka avukat, "Çıkar o zaman" dedi. Mahkeme başkanı, "Atın bunu" diye bağırdı.

“AVUKATI DIŞARI ÇIKARMAYAN POLİSLERİ İSTİYORUM”

Avukatı dışarı çıkarmayan kolluk görevlileri hakkında işlem yapacağını belirten mahkeme başkanı, "Onu dışarı çıkarmayan polisleri de istiyorum. Kolluk amirler, emniyet müdürleri buraya gelsin, sicillerini istiyorum, görevlerini yerine getirmediler, beni burada bas bas bağırttılar. Ben burada 10 defa emir vermek zorunda değilim" diye bağırmaya başladı.

Ateş ailesinin avukatı ile duruşmayı izleyen Milli Yol Partisi Genel Başkanı Remzi Çayır salondan çıkarıldı. Mahkeme başkanının talimatını yerine getirmeyen Ankara İl Emniyet Müdür Yardımcısı ile görevli polisler hakkında suç duyurusunda bulunulmasına karar verildi.

DOĞUKAN ÇEP GAZETECİLERİ TEHDİT ETTİ

Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'nde yapılan duruşma için sanıklar jandarma ekipleri eşliğinde salona alındığı esnada azmettirici Doğukan Çep, basın bölümüne dönerek gazetecileri "Görüşeceğiz seninle" diye tehdit etti. Çep, dünkü duruşmada da cinayete ilişkin bilirkişi raporunu ortaya çıkaran T24 muhabiri Asuman Aranca'yı hedef göstermiş, Halk TV yazarı İsmail Saymaz'ı da tehdit etmişti.

İLK KEZ SANIKLAR BAŞKA BİR SANIĞA SORULAR SORDU

Duruşmada ilk kez birden fazla sanık, savunma yapan bir sanığa sorular sordu. Cinayet soruşturmasında görev alan, Tolgahan Demirbaş’ı da gözaltına alan sanık eski Cinayet Büro Amiri Mustafa Ensar Aykal'a, diğer sanıklar tarafından sorular soruldu. Tutuklu sanık Özel Harekat polisi Aşkın Mert Gelenbey, Aykal'a ilişkin, "İşkence yapılmadığını söyledi kendisi. Ben bizzat Mustafa Ensar Aykal’ın talimatıyla işkence gördüm" dedi.

"SİNAN ATEŞ’İN AVUKATI ALİ YÜCEL’İN PLAKASINI SORMADIM"

Eski Ülkü Ocakları yöneticisi ve Ülkü Ocakları Genel Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım’ın eski kalemi Emre Yüksel, Ateş ailesinin avukatı Ali Yücel'in plakasını neden sordurduğuna ilişkin, "Ben kimseye Sinan Ateş’in avukatı Ali Yücel’in plakasını sormadım. Ben Tolgahan’a (Demirbaş) bir plaka sordum, Ali Yücel isimli şahsa ait çıkmış. İki buçuk yıl önce atılmış bir mesaj, ifademde gösterilince hatırlamıştım. Ben bir kafe açmıştım, bu araç da orada rahatsız olunmuş bir araç olabilir, o yüzden sormuşumdur. Tolgahan benim sık görüştüğüm bir arkadaş, o yüzden sordum" ifadelerini kullandı.

"06 AT 5021 PLAKALI ARAÇ MHP'YE AİT, ÜLKÜ OCAKLARINA TAHSİSLİ"

Yüksel, tetikçi Eray Özyağcı'nın kaçırılmasında kullanılan 06 AT 5021 plakalı aracın Milliyetçi Hareket Partisi’ne ait, Ülkü Ocakları’na tahsisli olduğunu belirterek, "Bu aracı şahsıma ait yetkisi yoktur. Sıkça kullandığım, birçok yöneticinin kullandığı araç. Bu araç benim sıklıkla kullandığım araç. Ülkü Ocakları’na ait araç, Ülkü Ocakları yöneticisi olarak kullanma hakkına sahibim, aracı Ülkü Ocakları’ndan aldık" dedi.

"ÜLKÜ OCAKLARI’NIN HER YÖNETİCİSİNE ANASININ AK SÜTÜ GİBİ HELAL"

Ayşe Ateş’in avukatları, Bolu’ya neden Tolgahan Demirbaş ile Emre Yüksel’in kendilerine ait araçlarla gitmek yerine Ülkü Ocakları’na tahsisli araçla gittiklerini sordu. Yüksel bu soruya, aracın uzun yolda daha iyi olduğu iddiasıyla cevap verdi, “Ülkü Ocakları’na tahsisli bir araç, Ülkü Ocakları’nın her yöneticisine anasının ak sütü gibi helaldir” şeklinde konuştu.

DURUŞMA ERTELENDİ

Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesi, Sinan Ateş davasında Ayşe Ateş’in avukatı Ali Yücel’i dışarı çıkarmayan kolluk görevlileri hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunmaya karar vererek, duruşmayı yarına erteledi.