Sinan Ateş için okutulacak mevlide izin verilmedi

Ankara'da silahlı saldırıyla öldürülen Ülkü Ocakları eski Başkanı Sinan Ateş'in ardından Manisa Turgutlu Hal camisinde mevlit okutmak isteyen Ali Uymaz'ın isteğini müftülük

"Olayın adli ve idari soruşturma aşamasında bulunması, merhumun ilçemizde kan bağı bulunan bir akrabasının olmaması dolayısıyla halihazır süreçte ilçemizde müftülüğümüz bünyesinde herhangi bir camide program yapılması tarafımızca uygun bulunmamıştır" diyerek reddetti.

Öte yandan, konuyla ilgili teyit ve bilgi almak istediğimiz Turgutlu İlçe Müftülüğü Yeniçağ'ın sorularına yanıt vermedi.

İşte Müftülüğe verilen dilekçe ve yanıt;

SİNAN ATEŞ KİMDİR?

Sinan Ateş, 1984 Balıkesir Dursunbey'de doğdu.

Sinan Ateş, lise öğrenimini Bursa’da tamamladı. 2006 yılında Gazi Üniversitesi Sosyal Bilgiler Öğretmenliği'nden mezun oldu. Aynı bölümde yüksek lisans eğitimini tamamladı. Hacettepe Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Enstitüsü'nde doktora eğitimi aldı.

Sinan Ateş, 2000-2002 yılları arasında Bursa Ülkü Ocakları'nda 'Lise Başkanlığı' yaptı. 2002-2006 yılları arasında Ülkü Ocakları Ankara ve genel merkez yönetimlerinde yer aldı.

2019 yılında Devlet Bahçeli'nin talimatıyla Ülkü Ocakları Genel Başkanı olan Sinan Ateş, İYİ Parti'nin kuruluş sürecinde MHP yönetiminden yana tavır alarak partiden ayrılanları eleştirmişti. Sinan Ateş 2 Nisan 2020 tarihinde MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin isteği ile genel başkanlık görevinden istifa ederek Hacettepe Üniversitesi Tarih Bölümü'nde çalışmaya başladı.