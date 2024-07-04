Sinan Oğan’ın Kılıçdaroğlu iftirası

Cumhurbaşkanlığı 1. tur seçimi 14 Mayıs 2023’te tamamlandı.

Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan %49.52,

Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu %44.88,

Zafer ve Adalet partilerinin oluşumu ATA İttifakı’nın adayı Sinan Oğan %5.17 oy aldı.

Erdoğan da Kılıçdaroğlu da seçilemedi.

15 Mayıs sabahı ucube tek adam rejiminden kurtulmak ve YSK tarafından Anayasal meşruiyeti olmayan Erdoğan’ın 3. kez seçilmesini engellemek için harekete geçmeye karar verdim.

Kadim dostum Adalet Partisi Genel Başkanı Dr. Vecdet Öz’ü arayarak ATA İttifakı’nın 2. tur seçiminde hangi adayı destekleyeceğini sordum.

Öz, öğle uçağı ile Ankara’ya geleceğini ve Ümit Özdağ ve Sinan Oğan ile toplantı yapacaklarını belirtince toplantı öncesi görüşmemizin iyi olacağını söyledim.

Adalet Partisi Genel Başkanı Dr. Vecdet Öz parlamenter rejimin yeniden uygulanması için Kılıçdaroğlu’nun desteklenmesi gerektiğini belirtti.

Dr. Öz, Kılıçdaroğlu ile görüşmenin iyi olacağını söyleyince özel kalemi arayıp randevu istedim ve hemen davet edildik.

Nezaketi ile bizi karşılayan Kılıçdaroğlu ile sohbet ederken Öz dedi ki;

“Sayın Kılıçdaroğlu benim de partimin de tek bir talebi var. O da demokrasimizin bekası için parlamenter rejimin yeniden tesisidir.

Bu nedenle de ikinci turda benim ve partimizin adayı sizsiniz.”

Kılıçdaroğlu’na sordum: Ümit Hoca ile görüşecek misiniz?

O sırada özel kalem Sinan Oğan’ın telefonda olduğu bilgisini verince Kemal Bey’e sordum; “Biz çıkalım mı?”

“Hayır, gerek yok” dedi.

Kılıçdaroğlu kısa sohbet sırasında aldığı oy nedeniyle kendisini sadece tebrik etti.

Görüşmeden ayrıldık sonra ATA İttifakı toplantısına katılan Vecdet Hoca beni aradı Kılıçdaroğlu ile tekrar buluştuk.

Dr. Vecdet Öz, CHP lideri Kılıçdaroğlu’na şunları söyledi:

“Ümit Hoca’nın Erdoğan’a karşı tepkisi sürüyor. Siz arar görüşürseniz çok iyi olur.

Sinan Oğan ise çok masraf yaptığını ve kazanandan yana olmaları gerektiğini, Erdoğan’ın da kazanmaya çok yakın olduğunu vurguladı.

Sinan Oğan eski başbakan Binali Yıldırım’ın kendisini aradığını ve Erdoğan’ın kendisini davet ettiğini ve İstanbul’daki görüşmeye özel uçakla gideceğini söyledi.”

Kılıçdaroğlu dedi ki;

-“Bana gelen bilgiler de Sinan Bey’in Erdoğan’dan yana tavır alacağı şeklinde. Bu işin içine para pazarlığı giriyorsa yazıklar olsun…”

Ben de; Sayın Kılıçdaroğlu, gerek sığınmacılar gerek ucube tek adam rejimi karşıtı söylemleri olan Ümit Hoca’yı arar görüşürseniz Adalet Partisi’nin yanı sıra Zafer Partisi’nin de desteğini alırsınız dedim.

Ertesi gün öğleye doğru Kılıçdaroğlu- Özdağ buluşması konusunda bir açıklama yapılmayınca bu kez Ümit Hoca’ya gittim.

Kendisini arayan CHP’lilerin Kılıçdaroğlu ile görüşmesini önerdiklerini belirtti.

Ben de, Kemal Bey ararsa görüşüp görüşmeyeceğini sordum.

Özdağ, “Elbette görüşürüm” dedi.

Bu bilgiyi Kılıçdaroğlu’na ilettim ve buluşmalarını sağladım.

Özdağ, CHP lideri ile yaptıkları iki protokolü açıkladı.

Sinan Oğan’a gelince, TV100 canlı yayınında Kılıçdaroğlu’nun kendisine cumhurbaşkanlığı yardımcılığı ile 3 bakanlık vaat ettiğini söyledi.

Kılıçdaroğlu şu açıklamayı yaptı:

-"İncinsen de sözün düzünü diyeceğim... Sana bırak 3 bakanlık ve Cumhurbaşkanlığı Yardımcılığı vermeyi, boyatmak için ayakkabılarımı bile vermem…"

Dr. Vecdet Öz ile tanık olduğumuz Kılıçdaroğlu-Oğan görüşmesi için hem Kemal Bey’i hem de Vecdet Bey’i aradım ve izinlerini alarak bu gerçekleri yazdım.

Gizli tanık değiliz ama Sinan Oğan’ın Kılıçdaroğlu’na iftira attığının resmen tanığıyız.