Sinem Kobal'dan annelik itirafı

Ünlü oyuncu Kenan İmirzalıoğlu ile nikah masasına oturan ve iki çocuk annesi olan oyuncu Sinem Kobal, bir dergiye verdiği röportajda samimi itiraflarda bulundu.

Sinem Kobal'dan annelik itirafı

Ekranların iki ünlü oyuncusu Kenan İmirzalıoğlu ile Sinem Kobal 2016 yılında hayatlarını birletirdiler.

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Ünlü çift, 2020 yılında ilk çocukları Lalin'i, geçtiğimiz yıl da ikinci çocukları Leyla'yı kucakladı.

Anne olduktan sonra ekranlardan uzak kalan Sinem Kobal, yeni projelerle ekranlara geri dönmeye hazırlanıyor.

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InStyle Türkiye'ye röportaj veren Kobal anneliğe dair çok özel açıklamalarda bulundu.

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"PEŞ PEŞE ANNE OLMAK ZOR"

Sinem Kobal, "Peş peşe anne olmak hem çok güzel, hem de çok zor bir tecrübe. Özellikle ilk dönem hayatında her şey onlar oluyor. Yetmeye, öğrenmeye, anlamaya çalışıyorsun" ifadelerini kullandı.

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