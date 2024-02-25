Chelsea mi Liverpool mu? İngiltere Lig Kupası'nı kim kazanacak?

İngiltere Lig Kupası’nda ikinci turdan itibaren mücadele eden Chelsea, AFC Wimbledon, Brighton ve Blackburn Rovers’ı sırasıyla 2-1, 1-0 ve 2-0’lık skorlarla mağlup ederek çeyrek finale yükseldi. Çeyrek finalde Newcastle United’ı penaltılar sonucunda 4-2 ile geçen Chelsea, yarı finalde Middlesbrough karşısında ilk maçta 1-0 mağlup olmasına rağmen, rövanşta 6-1’lik bir zaferle finale adını yazdırdı.

Liverpool, turnuvaya üçüncü turda katıldı ve Leicester City ile Bournemouth’u 3-1 ve 2-1’lik skorlarla yenerek çeyrek finale çıktı. West Ham United’ı 5-1 ile geçerek yarı finale yükselen Liverpool, Fulham ile oynadığı ilk maçı 2-1 kazandı ve rövanşta 1-1 berabere kalarak finale yükseldi.

KUPAYI EN ÇOK KAZANAN LIVERPOOL

Liverpool, 1960-61 sezonundan bu yana düzenlenen İngiltere Lig Kupası’nda en çok şampiyon olan takım olma unvanını koruyor. Toplamda 9 kez kupayı kazanan Liverpool’u, Manchester City 8 ve Manchester United 6 şampiyonlukla takip ediyor. Liverpool, 1981’den 1984’e kadar üst üste dört kez kupayı kazanarak büyük bir başarıya imza attı ve 1995, 2001, 2003, 2012 ve 2022 yıllarında da zaferlerine devam etti. Ayrıca, 13 kezle en çok final oynayan takım konumunda bulunuyor.

CHELSEA 8 YILDIR KAZANAMIYOR

İngiltere Lig Kupası’nı beş kez kazanan Chelsea, son sekiz sezondur bu başarıyı tekrarlayamadı. İlk şampiyonluğunu 1965’te elde eden Chelsea, 1998, 2005, 2007 ve 2015 yıllarında kupayı kaldırdı. Ancak 1972, 2008, 2019 ve 2022’de finale çıkan Chelsea, bu maçlarda zaferi elde edemedi.

İKİ TAKIM ÜÇÜNCÜ KEZ FİNALDE KARŞILAŞACAK

Liverpool ve Chelsea, İngiltere Lig Kupası tarihinde üçüncü kez finalde karşı karşıya gelecek. İki takım daha önce 2005 ve 2022 yıllarında finalde mücadele etti. 2005’teki maçı Chelsea 3-2 kazanırken, 2022’deki finalde Liverpool penaltılar sonucunda 11-10 üstünlük sağladı. İki takım, Lig Kupası’nda toplam yedi kez karşılaştı; bu maçlarda Chelsea dört galibiyet alırken, Liverpool bir kez kazandı ve iki maç berabere sonuçlandı.