Depremzedeler için toplanan yardım kolilerini kundakladılar. Siz nasıl bir insansınız aşağılık herifler!

6 Şubat'ta sabaha karşı saat 04.17'de Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesi merkezli 7.7 ve saat 13.24'te Elbistan merkezli 7.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
10 ilde etkili olan depremler sonucunda 6 binden fazla bina yıkıldı, binlerce kişi hayatını kaybetti.
Almanya'nın Kuzey Ren-Vestfalya eyaletindeki Marl'da akılalmaz bir olay gerçekleşti.
YARDIM KOLİLERİ KUNDAKLANDI
Bölgedeki Türkler tarafından, Türkiye'deki depremden etkilenen bölgelere gönderilmesi amacıyla toplanan yardım kolileri gece saatlerinde kundaklandı.
İki saat boyunca devam eden yangın, 30 itfaiyeci tarafından güçlükle söndürüldü. Alman polisi olayın ardından soruşturma başlattı.
ALMAN POLİSİNİN AÇIKLAMASI TEPKİ ÇEKTİ
Odatv'nin haberine göre, Alman polisinin “Yangının sebebini henüz bilmiyoruz, soruşturma devam ediyor” dedi.
Polisin, güvenlik kamerası kayıtlarına rağmen bu açıklamayı yapması tepki çekti.
Öte yandan sosyal medyada kundaklama eylemini gerçekleştirenlerin neo-nazi (ırkçı) olduğu öne sürüldü.
İşte o görüntüler: