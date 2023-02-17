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Demet Özdemir maden işçilerine teşekkür etti! "Sizi unutmayacağız"

Oyuncu Demet Özdemir, felaketin ardından deprem bölgesine giden maden işçilerinin büyük özverisi ve arama-kurtarma başarısına dikkat çekti ve tüm madencilere teşekkür etti.

Haber Giriş: 17 Şubat 2023 Cuma - 10:41
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"Sizi unutmayacağız" Demet Özdemir'den maden işçilerine teşekkür

Demet Özdemir maden işçilerine teşekkür etti! ''Sizi unutmayacağız''
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6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerden en çok etkilenen illerden biri de Adıyaman oldu. Zonguldak Türkiye Taşkömürü Kurumu'ndan (TTK) Adıyaman'a gelen madenciler, onlarca depremzedeyi enkazın altından çıkardı.

Bir grup madenci kentten ayrılırken, video çekerek veda etti. Ekip şeflerinden olan Selçuk Uzunöz, "Haklarınızı helal edin. TTK ekibi olarak geri dönüyoruz. Bizden yana hakkımız sonuna kadar helaldir, siz de helal edin" dedi.

"KÖMÜR İÇİN DEĞİL ÖMÜR İÇİN GELDİK"

Madende kullandıkları 'domuz damı' tekniği ile enkazlarda metrelerce aşağıya inerek hayatta kalan depremzedeleri kurtaran TTK madencileri zorlu şartlar altında mücadele verdi.
Adıyaman'da arama-kurtarma çalışmalarına katılan ve konakladıkları okula da not bırakan madenciler, "Kömür için değil. Ömür için geldik. Hakkınızı helal edin" notunu yazdı.

Adıyaman dışındaki afet bölgelerinde de arama kurtarma çalışmalarındaki önemli katkılarıyla alkış alan madenciler herkesin takdirini kazandı. Oyuncu Demet Özdemir de sosyal medya paylaşımı ile maden işçilerine teşekkür etti.

'MADENCİLERİMİZ YÜREĞİNİ, GÜCÜNÜ ORTAYA KOYDU' 

Özdemir "Bu zamana kadar hatta hâlâ enkaz çalışmalarına büyük ölçüde yüreğini, gücünü koymuş, yüksek ölçüde tespit ve başarılı kurtarmaları bizlere yaşatan madencilerimize sonsuz teşekkür ediyorum. Sizi unutmayacağız." dedi. 

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