Kılıçdaroğlu TOGG fabrikasının açılışına katılacak mı. CHP Sözcüsü Faik Öztrak açıkladı

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, partisinin genel merkezinde düzenlenen MYK toplantısı sonrasında açıklamalarda bulundu.

Konuşmasının ardından soruları yanıtlayan Öztrak, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in TOGG'un 29 Ekim'de yapılacak törenine davet edildiğine dair duyumlarla ilgili açıklama yaptı.

KILIÇDAROĞLU DAVETE KATILMAYACAK

Kılıçdaroğlu'na TOGG'un fabrika açılışı için davet geldiğini duyuran Öztrak, "Sayın Genel Başkanımızın katılmayacağını ancak en kısa sürede TOGG'u yerinde ziyaret edeceğini kamuoyuna duyurur TOGG'a başarılı bir lansman dileriz" ifadelerine yer verdi.

"PROJEYİ SİYASİLEŞTİRMEKTEN BAŞKA BİR ŞEY DEĞİL"

Kılıçdaroğlu'nun daveti neden kabul etmediğini de açıklayan Öztrak, şunları kaydetti:

"TOGG Türkiye'nin mobilitenin teknolojilerinde söz sahibi bir ülke olmak için doğru zamanda yola çıkmış hepimizi gururlandıran bir özel kesim girişimidir. Doğru yapılan, iyi yönetilen her projenin destekçisi olduğumuzu daha önce söylemiştik. Bu davet şirket yönetiminden gelseydi seve seve katılır, seri üretim bandından inecek ilk aracı da ayakta alkışlardık. Ancak Erdoğan ve şürekası bu özel girişimin gerçekleştirdiği özel bir projeyi siyasi şova dönüştürme gayreti içinde. Davetin Saray'dan gelmesi, Bakanlığın sanki özel bir şirketin kurumu gibi davranması, bu örnek projeyi siyasileştirmekten başka bir şey değildir. İktidar bu yaklaşımı ile özel kesim girişimi olan TOGG'a vermektedir. Bu sebeplerle davete Sayın Genel Başkanımızın katılmayacağını ancak en kısa sürede TOGG'u yerinde ziyaret edeceğini kamuoyuna duyurur, TOGG'a başarılı bir lansman dileriz."

ERDOĞAN'IN 'REFERANDUM' ÇAĞRISINA YANIT

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başörtüsü anayasası için referandum çağrısını da değerlendiren Öztrak, buna sıcak bakmadıklarını ifade etti. Öztrak, "Milletimizi referandumla yormasınlar, biz kanun teklifi verdik." ifadelerini kullandı.