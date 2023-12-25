Soğuk hangi ağrıları tetikler

İşte soğuğun tetiklediği ağrılar ve nedenleri...

Hastanelere başvuruların önemli bir kısmını bel, boyun ve sırt ağrısı şikayetiyle gelenler oluşturuyor. İşte nedeni...

BEL AĞRISINDAN NASIL KURTULUNUR?

“Omurganızda sıkıntı var ise soğuk hava etkileyecek ve bu şikayetlerde artışa neden olacak. Kronikleşmiş bel, boyun ve sırt ağrılarının altında disklere ait yıpranma ve fıtıklardan omurgada kaymaya bağlı sinir sıkışmalarına dek çeşitli nedenler bulunmaktadır.

Bazı kişilerin bu şikayetleri ilaçla tedavi edilirken bazılarının ki geçmez. Böyle olunca da kişi hareket kısıtlılığı, kola, bacağa yayılan ağrı ve uyuşma atakları ile karşı karşıya kalır.”





SOĞUK HAVA NEDEN AĞRI YAPAR

Dr. Aytar ağrıların kış aylarında artma sebebini de şöyle anlattı:

“Çünkü düzenini korumakta zorlanan omurga sıcak ortamda daha rahatlar. Kaslar gevşer, omurga hareketleri kolaylaşır. Sorunlarla daha sağlıklı baş eder. Soğuklarla birlikte spazmlar, gerginlik ve hareket yeteneğinde azalma omurganın toleransını da azaltır, klima önünde uzun süre kalmak, açık araba camından gelen rüzgar, özellikle de terlemiş birisinde kaslarda spazma, omurgada katılık, gerginlik ve ağrılara neden olur. ”

HANGİ ÖNLEMLER ALINIR



Klima önünde durmayın.

Otomobil camından rüzgar almayın.

Bilgisayar önünde fazla zaman harcamayın.

Beli destekleyen koltukta oturun

Dik oturun, iki büklüm oturmayın.

Aşırı kilolarınızdan kurtulun.

Aynı şekilde hareketsiz kalmayın.

Düzenli egzersiz yapmalısınız.