Yeni bir baş belası Koronavirüs daha: JN.1

Salgın döneminde adından sıkça söz ettiren Bilim Kurulu üyesi Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, DSÖ'nün izlemeye aldığı yeni koronavirüs varyantı JN.1'le ilgili çarpıcı açıklamalar yaptı.



HIZLA YAYILIYOR

Dünya Sağlık Örgütü Hindistan, Çin, ABD’de görülen ve hızla yayılan koronavirüs varyantı JN.1’i takibe aldı. Prof. Dr. Tevfik Özlü şu an için endişelenecek bur durum olmadığının altını çizerek bilgilendirmede bulundu. Özlü, “Aslına bakarsanız çok yeni bir varyant değil. 2022’nin son aylarında Hindistan’da görülmüştü. Çin’den, ABD, İngiltere’den ve bazı Avrupa ülkelerinde haberi alınmıştı. Şu ana kadar elde edilen verilere bakıldığında çok telaş edecek bir durum gözükmüyor.” diye konuştu.

JN:1 TEHLİKELİ Mİ?

Konuyla ilgili değerlendirmeler yapan Özlü, DSÖ’nün JN.1 varyantını dikkatle izlenmesi gereken varyant olarak kayda geçirdiğini anlattı ve şunları söyledi:

“DSÖ Kovid 19’un yeni bir varyantı olarak JN.1 varyantını dikkatle izlenmesi gereken varyant olarak sınıfladı. Bu tüm bilim insanlarının ilgisini çekti. Son gelen rakamlar yüzde 15 - 25 arasında bir sıklıkla kayda geçiriliyor. Varyantla ilgili kesin bilgilere henüz ulaşılamadı. Zaman içerisinde netlik kazanılacaktır. Daha hızlı bulaşma özelliğine sahip olabileceği üzerinde duruluyor. BU hastalığın daha ağır geçirileceği anlamına geliyor. Diğer Kovid 19 varyantlarında gördüğümüz semptomların benzerleri yaşanıyor. Öksürük, ateş, burun akıntısı, geniz akıntısı halsizlik vücut ağrıları, kas ağrıları, baş ağrısı, bulantı kusma yaşanıyor. Özellikle yaşlı ve kronik hastalığı olanların daha dikkatli olması gerekiyor. Süreç içerisinde virüsle varyantla ilgili daha net bilgilere ulaşacağız. Kapalı ortamlardan uzak durmamızda yarar var.”

İHA