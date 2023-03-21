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“Allah ömrümden alsın Erdoğan’a versin” dedi. Muhabirin cevabı olay oldu

Sokak röportajı sırasında bir vatandaş ekonomiyi överken “Allah benim ömrümden alsın Recep Tayyip Erdoğan’a versin” dedi. Röportajı gerçekleştiren kişinin verdiği karşılık ise sosyal medyada olay oldu.

Haber Giriş: 21 Mart 2023 Salı - 13:26
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Sokak röportajında Allah ömrümden alsın Erdoğan’a versin dedi. Aldığı cevap olay oldu

“Allah ömrümden alsın Erdoğan’a versin” dedi. Muhabirin cevabı olay oldu
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Sokak Vatandaş isimli YouTube kanalının sokak röportajı sırasında bir vatandaşın “Allah ömrümden alsın Erdoğan’a versin” derken mikrofonu tutan kişinin amin demesi günün en çok paylaşılan videoları arasına girdi.

Seçimlerin yaklaşmasıyla sokak röportajlarının da sayısı oldukça fazlalaştı. Vatandaşın nabzını tutan sokak röportajlarında oldukça ilginç görüntüler de gelmeye devam ediyor. Son olarak bir sokak röportajında vatandaşa “Ekonomiden memnun muyuz” diye soruldu.

“ALLAH ÖMRÜMDEN ALSIN ERDOĞAN’A VERSİN” AMİN EFENDİM!

Mikrofon uzatılan bir vatandaş bu soruya “memnunuz” diye cevap verirken “Nasıl geçiniyorsunuz efendim. Halk biraz şikayetçi de” karşılığına ise “Avrupa’ya bakın ilk önce sonra ülkeye bakın. Eğer bir şey soracaksanız yanlış adama çattınız. İşsizim şuanda boştayım. Tek bir duam var. Allah benim ömrümden alsın Recep Tayyip Erdoğan’a versin” diye cevap verdi.

Bunun üzerine sokak röportajını gerçekleştiren kişi “Amin efendim amin” dedi. Yaşanan bu diyalog sosyal medyada ciddi paylaşım sayılarına ulaştı.

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