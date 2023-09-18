Emekliden kurşun gibi sözler: "Ben manda yoğurdu yiyorum, bir de emekliye sor bakalım ne yiyor? diye"

Artan enflasyon ve ekonomik kriz nedeniyle birçok emekli 7500 TL olan emekli maaşlarının yetersizliğinden yakınıyor. Sokak röportajına konuşan emekli bir kadın, emekli maaşlarına isyan ederek Cumhurbaşkanı Erdoğan’a seslendi.

“MANDA YOĞURDU YİYORSUN BİR DE EMEKLİYE SOR BAKALIM NE YİYOR?”

Emekli kadın sokak röportajında şunları söyledi,

"Bunu da böyle yayınlayın. Kendine ekonomist. 'Ben manda yoğurdu yiyorum', yersin tabii manda yoğurdunu. Bir de emekliye sor bakalım 'Ne yiyor?' diye. Bir de diyorlar ki 'Kemer sıkın kemer sıkın' diye. Sen trilyonluk koluna saat takıyorsun, trilyonluk arabalarla geziyorsun. Milletvekilleri, onlar, bunlar. Onlardan kıs, biraz da emekliyi gör. Haksızsam Haksızsın de, bunu da böyle yayınlayın" dedi.