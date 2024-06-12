Sokak röportajında konuşan gurbetçi Türkleri çileden çıkardı: "Rahatladıkça şımarmışlar"

Kaynak: Haber Merkezi
Sokak röportajında konuşan gurbetçi Türkleri çileden çıkardı: "Rahatladıkça şımarmışlar"

Sosyal medya, gurbetçi vatandaşların Türkiye ziyaretleri sırasında yaptıkları olumlu ekonomik değerlendirmelerle ilgili sokak röportajlarını konuşuyor. Bu videolar, özellikle Türkiye'de yaşanan ekonomik zorluklar bağlamında, yerel halk ve diğer sosyal medya kullanıcıları arasında çeşitli tepkilere neden oluyor.

Sosyal medya platformları üzerinden paylaşılan sokak röportajına bir yenisi daha eklendi. "Gurbetçi" konusu içeren videolar zaman zaman sosyal medyadaki sokak röportajında büyük yankı uyandırıyor. Türkiye'deki geçim sıkıntı nedeniyle, yurt dışından gelen ve burada tatil yapan kişiler, Türkiye'nin ekonomisini övmesi ile diğer sosyal medya kullanıcılar tarafından oldukça eleştiriliyor. Son dönemde yayınlanan sokak röportajı videosunda ise Avrupa'da yaşayan Türk bir kadının sözleri gündem oldu. Gurbetçi kadın, Avrupa'nın disiplinli olduğundan bu nedenle Türkiye'nin daha rahat olduğundan bahsederek, "Rahatladıkça şımarmışlar" şeklinde ifadelerde bulundu. Türkiye'de eğitimini tamamlayan kişiler için de "Okuyorlar, okulu bitirdik diyorlar ama çalışan yok. İş beğenmiyorlar" şeklinde yaklaşımda bulunması ile sosyal medyada oldukça ses getirdi.

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İŞTE SOSYAL MEDYADA PAYLAŞILAN SOKAK RÖPORTAJINDA GURBETÇİ KADININ SÖYLEDİKLERİ:

"Biz çalışıyoruz Avrupa'da. Ama gelince de burada rahat harcıyoruz. Çalışsınlar. Tek kişinin maaşıyla adam evi mi geçindirsin, çocuk mu okutsun, bir de hanım tatile gitmek istiyor. Yazık gerçekten yazık buradaki erkeklere. Şöyle bir de rahatladıkça şımarmışlar. Herkes istediği gibi geziyor, herkesin altında araba var. Biz orada 11 ay çalışıyoruz, burada 1 ay yiyebiliyoruz. Pahalı diyorlar ama her yer dolu. Geçen lahmancuncuda sıra bekledim. Ama orda bizim işten çıkıp yemek yeme lüksümüz yok. Orda devamlı saatle yaşıyorsun.

Burada çok rahat yaşanıyor. O disipline uyamazlar. Orada devamlı saatle yaşıyorsun. Ona uyamazlar ama burada öyle değil. Burada şu problem var bir de; okuyorlar, okulu bitirdik diyorlar ama çalışan yok. İş beğenmiyorlar. Burada da geçinemiyorsan karı koca çalışacaksın. Ama genelde burada erkekler çalışıyor, bayanlar evde. Ben 15 yaşımdan beri çalışıyorum, ortaokulu bitirdim işe başladım. Ama şimdi bak, meyvelerini topluyoruz."

TÜRK VATANDAŞLARI YORUMLARDA ÇILDIRDI

Paylaşılan videonun altına binlerce yorum geldi. Türkiye şartlarında bir yandan okuyan, diğer yandan çalışıp ev geçindiren vatandaşlar, "allah yaşadığımızı size yaşattırmadan almasın canınızı", "Yeter ulan sizlerden gına geldi artık. Gelin o zaman buraya!", Biz yaşımız kadar çalıştık daha bir ay yiyemedik. Bizim yerimize de yiyorlar gelince." şeklinde isyanlarını dile getirdi.

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