Pişmanlıkla dolu itiraf ‘Kendim adına çok pişmanım, çocuklarımın veremediği oy adına pişmanım’

Kadın, iki genç evlat yetiştirdiğini ve üniversite okuttuğunu, verdiği oylar nedeniyle pişmanlık duyduğunu söyledi ve öncelikle evlatları için değişim istediğini belirtti.

"ÇOCUKLARIMIN VEREMEDİĞİ OY ADINA PİŞMANIM"

Sokak röportajındaki kadın "Her şeyi toptan değiştirelim artık. Memnun olmadığımız her şeyi değiştirelim. Şu anda memnun olmadıklarımıza oy verdik.” dedi

Muhabir "Pişman mısınız?" diye sorduğunda ise pişmanlıklarını sıralayan kadın “Sizce değil miyiz? Gençlik adına ben pişmanım. İki tane genç evlat yetiştirdim ve üniversite okuttum. Kendim adına çok pişmanım ve verdiğim oy adına ve onların veremediği oy adına da çok pişmanım. Şu anda, bu pişmanlığı en başta kendi evlatlarım için değiştirmek istiyorum." şeklinde konuştu.