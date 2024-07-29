Son 3 yılın en iyi çıkışını yaptı

Tuba Büyüküstün, dünya ve Türkiye’deki ünlülerin dönem içindeki popülaritelerine göre sıralandığı liste olan IMDb Starmetre’de 2 haftadır zirvede yer alıyor.

Son olarak geçtiğimiz günlerde Netflix Türkiye’de yayınlanan ‘Zeytin Ağacı’ dizisinin ikinci sezonuyla sevenlerinin karşısına çıkan oyuncu, geçen hafta (17 Temmuz) tüm dünyada 11 milyondan fazla kişi arasında 86. olmayı başardı. Socipol’un açıkladığı verilere göre, bu sıralama, Temmuz 2021’den bu yana Türk oyuncuların yaptığı en iyi Starmetre sıralaması olarak kayıtlara geçti.

Tuba Büyüküstün, rol aldığı her projesiyle dikkatleri üzerine çeken bir isim. Sadece Türkiye’de değil; farklı ülkelerde de büyük bir hayran kitlesine sahip. Canlandırdığı her karakteri, ete kemiğe bürünerek resmen yaşatıyor. Yolu açık olsun.

‘YALAN’IN YÖNETMENİ DEĞİŞTİ

Kanal D’nin yaz döneminde ekrana getirdiği ‘Yalan’, bu akşam 8. bölümüyle izleyici karşısına çıkacak. Diziyle ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

Geçtiğimiz sezon için çekilen ancak yayın planı değişince yaz boyunca her Pazartesi ekrana gelmesine karar verilen Süreç Film imzalı dizinin yönetmeni Hakan İnan, görevini Ersoy Güler’e devretti. 9. bölümden itibaren ‘Yalan’ın yönetmenliğini Güler yapacak. Güler, Aslıhan Güner ile daha önce ‘Kuzey Yıldızı’ dizisinde birlikte çalışmıştı.

Senaryosunu Leyla Uslu Öter’in yazdığı dizide Aslıhan Güner, Feyyaz Duman, Eylül Tumbar, Yeşim Ceren Bozoğlu, Özge Borak, Emir Benderlioğlu, Serra Pirinç, Atakan Hoşgören, Renan Bilek, Kubilay Tunçer ve Zeynep Eronat rol alıyor.

EĞLENCENİN ‘VUR DİBİNE’

Yaptığı çalışmalar ile müzik dünyasında kendine farklı bir yer edinen müzisyen Mustafa Akay, yeni şarkısı ‘Vur Dibine’ ile yine müzikseverleri coşturacak.

‘Aşk-ı Müebbet’ şarkısı ile kısa sürede büyük bir başarı yakalayan Mustafa Akay, şimdi de sözü ve müziği kendine ait olan ‘Vur Dibine’ ile müzik piyasasını hareketlendirmeye geliyor. Aranjesini Tarık Tosun’un yaptığı şarkıya Behnam Saeidi yönetmeliğinde bir de klip çekildi. Galata’da çekilen klipte Akay, Eros olup şarkısı ile gönülleri birleştiriyor.

Yurt içi ve yurt dışındaki yoğun konser takviminden zaman buldukça kendini stüdyoya atan şarkıcı, her yaştan müzikseverin gönlüne hitap edecek güzellikteki şarkıları üretmeyi sevdiğini, bu yeni çalışmasının da yaz aylarına ayrı bir renk katacağını söyledi.