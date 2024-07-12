‘Son Akşam Yemeği’ni kaç kişi izledi?

Geçtiğimiz yıl, Cumhuriyet’imizin 100. kuruluş yıldönümüydü. Coşkuyla kutladık. Hâliyle Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü konu alan çok sayıda film çekildi. Bunlardan birisi de ‘Son Akşam Yemeği’ydi.

Onur Tuna’nın Atatürk’e hayat verdiği film, 27 Ekim 2023 tarihinde vizyona girdi. Box Office Türkiye verilerine göre, 11 hafta sinemaseverlerle buluşan yapımı bu süreçte 66 bin 856 kişi izledi. Yapımcılığını Cinegenna Pictures’ın üstlendiği, Ayla Hacıoğulları ve Vilmer Özçınar’ın senaryosunu yazdığı, yönetmen koltuğuna Levent Onan’ın oturduğu ‘Son Akşam Yemeği’nde Tuna’nın yanı sıra Engin Şenkan, Azra Aksu, Pelin Akil gibi isimler rol aldı.

Film, ‘Cumhuriyet’in ilanının bir gün öncesinde Çankaya Köşkü’nde verilen akşam yemeğini konu ediniyor.

Sahnelere sesiyle döndü

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8 yıldır Hasan Dere ile mutlu bir evlilik sürdüren ve Almanya’da yaşayan oryantal Asena, dans ederken bıraktığı sahnelere bu kez sesiyle döndü. Asena, ilk şarkısı ‘Şeytan Tüyü’nü müzikseverlerin beğenisine sundu.

Sözü ve müziği Çağla Kurt’a ait şarkının aranjesini Selçuk Şahin yaptı. Halil Güzel’in yönetmenliğinde çekilen şarkının klibi de eğlenceli olmuş. Son yıllarda hızla artan müzik üretimine karşılık Asena, sesiyle ilk kez yeni şarkı yayınlayan çoğu ismin öne geçiyor.

Kısa ve akılda kalıcı sözleriyle ‘Şeytan Tüyü’nü beğendim. Dinleyeni bol olsun.

‘Şıp’ diye yazı getiren şarkı

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Melis Sökmen, ‘Melis’le Dans’ adını verdiği projesinin ilk teklisi olan ‘Şıp’ı Pasaj Müzik etiketiyle yayınladı.

Sözü ve müziği Sadettin Dayıoğlu’na ait şarkının düzenlemesini Şevket Nedim Ruacan yaptı. Melis Sökmen, Can Katipzade ve Özge Mine Katipzade’nin yönetmenliğinde çekilen klipteki dans sahnelerinde izleyenlere adeta görsel bir şov izletiyor. Hareketli çalışması ile herkesi dansa davet eden sanatçı, sıcak ritimlerle dolu şarkısıyla sevenlerine sadece bu sene değil, uzun yıllar yazın coşkusunu yaşatacağa benziyor.

Şarkıyı dinledim. Beni, 90’lı yılların tınılarına götürdü. Tam yaza yakışır harika bir çalışma olmuş. Ben beğendim. Dinleyeni çok olsun.