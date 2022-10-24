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İstanbul’un dört ilçesinde çarpıcı anket. Büyük düşüş dikkat çekti

Seçim yaklaşırken araştırma şirketleri de anket çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Son olarak ORC Araştırma İstanbul’un dört ilçesinde anket yaptı. Söz konusu araştırmadan çarpıcı sonuçlar çıktı…

Haber Giriş: 24 Ekim 2022 Pazartesi - 09:42
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Son anket. İstanbul’un dört ilçesinde çarpıcı anket. Büyük düşüş dikkat çekti

İstanbul’un dört ilçesinde çarpıcı anket. Büyük düşüş dikkat çekti
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Seçim yaklaşırken araştırma şirketleri de anket çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

Son olarak ORC Araştırma İstanbul’un dört ilçesinde anket yaptı.

ORC Araştırma’nın verilerine göre İstanbul’un Üsküdar, Avcılar, Bahçelievler ve Şişli ilçelerinde AK Parti’nin oyları 2018 milletvekili seçimlerinden bu yana kayda değer oranda düştü.

Şişli’deki azalma hariç CHP’nin oy oranı hemen hemen sabit kalırken İYİ Parti oylarını artırdı.

HDP ve MHP’yse yüzde 2 ila 4 bandında oy kaybetti.

Şirketin Twitter hesabından yayınlanan verilere göre AKP’nin 2018 milletvekili seçimlerinde Üsküdar’daki yüzde 42,2’lik oy oranı 10,5 puan azalışla yüzde 31,7 oldu.

AKP bu kayıpla ilçede yüzde 29,8 oy alan CHP’yle ‘kafa kafaya’ ölçüldü.

İYİ Parti 8,2 puan artışla yüzde 18,1 olarak kaydedilirken HDP yüzde 3, MHP yüzde 2,2 oy kaybetti.

Şişli’deyse 2018’de yüzde 41,7 oy alan CHP 7,6 puan azalış kaydederek yüzde 34,1 oldu. İktidar partisi AKP’nin oyu 7,2 puan azalarak yüzde 18,1 oldu. HDP 4,6 puan oy kaybederek yüzde 13,6 olarak ölçüldü. İlçede 4,5 puanla oylarını tek artıran parti İYİ Parti’yse yüzde 12,6 olarak ölçüldü.

1999-2014 yılları arasında Şişli’nin belediye başkanlığını üstlenen eski CHP’li Mustafa Sarıgül’ün Aralık 2020’de kurduğu Türkiye Değişim Partisi’nin (TDP) oy oranıysa yüzde 15,2. TDP bu oranla ilçede üçüncü.

Bahçelievler’de 2018’de yüzde 44,2 oy olan AKP 12,5 puan azalarak 31,7’ye düştü. Hemen arkasındaki CHP’yse 2,5 puan artışla yüzde 26,3 olarak ölçüldü. İYİ Parti 7,5 puan artarak yüzde 15,7 oldu. HDP yüzde 3,8, MHP yüzde 2,7 oy kaybetti.

Avcılar’da AK Parti yüzde 8,6’lık kayıpla birinciliği yüzde 34,3 oy alan CHP’ye kaptırdı. İYİ Parti, 7,1 puan artarak yüzde 15,5 oldu. HDP yüzde 4, MHP yüzde 3,3 oy kaybetti.

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Cemil
24.10.2022 10:33
Hdp bahçelievler avcılarda 10 puanın üzerindedir. Akp hala gitmis değil.Akp nin kaybetmesi icin buyuk şehirlerde buyuk kaybetmesi lazim.Anadolu da hala kopus cok az.  
 
Haci
24.10.2022 10:15
Bence bu kadar karalamaya iftiraya karşı hdp hiç oy kaybetmemiş bu kadar zama zulme yalana karşıda mhp hic oy kaybetmemiş  
 
Ahmet
24.10.2022 09:48
AKP tepetaklak gidiyor.  
 
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