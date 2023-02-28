Kızılay Başkanı Kerem Kınık’tan istifa sorununa yanıt: Ortaya böyle bir başarı konulmuşken istifa etmem

Kızılay Başkanı Kerem Kınık, Hande Fırat'a yaptığı açıklamada, istifa etmeyeceğini belirtti.

"Goygocuların lafı ile hareket etmem" diyen Kınık, "Vicdanının rahat olup olmadığını, istifa edip etmeyeceği" sorusuna, "Seçilmiş bir isim olarak görev yapıyorum. Ortaya böyle bir başarı konulmuşken goygoycuların lafı ile hareket etmem” dedi.

NE OLMUŞTU?

Kızılay'ın ünlü şarkıcı Haluk Levent'in kurucusu olduğu Ahbap derneğine 46 milyon lira karşılığında 2 binden fazla çadır sattığı öğrenilirken, büyük tartışma yaratan haberleri Kızılay Başkanı Kerem Kınık "Bu rutin bir işlem. Finansal süreklilik için kurumlara maliyetine satış yapıyoruz" sözleriyle doğruladı.

Bir televizyon programına katılan Haluk Levent, Kızılay'dan çadır dışında konserve ve barbunya da satın aldıklarını açıklarken yaşanan bu gelişme tartışmaların iyice alevlenmesine neden oldu.