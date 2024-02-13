Fahrettin Koca'dan zehir saçan facia hakkında açıklama: Toprak altında olduğu düşünülen kişilere henüz ulaşılamadı

Kaynak: Haber Merkezi
Fahrettin Koca'dan zehir saçan facia hakkında açıklama: Toprak altında olduğu düşünülen kişilere henüz ulaşılamadı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından, Erzincan’da göçen altın madeni faciası hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Koca, ”Toprak altında olduğu düşünülen kişilere henüz ulaşılamadı” ifadelerini kullandı.

Erzincan'ın İliç ilçesinde bir altın madeninde göçük meydana geldi. Saat 14.30 sıralarında Eski Değirmen mevkiinde yaşanan olayın ihbar edilmesi üzerine bölgeye çok sayıda arama kurtarma ekibi sevk edildi. Ekipler, bölgede arama kurtarma çalışmalarına başladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabı X’den yaptığı paylaşımda Erzincan’da yaşanan maden faciası hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

“TOPRAK ALTINDA OLDUĞU DÜŞÜNÜLEN KİŞİLERE HENÜZ ULAŞILAMADI”

Koca yaptığı açıklamada, “Erzincan İliç’te bir maden ocağında meydana gelen toprak kayması olayı sebebiyle 6 Ambulans ve 2 UMKE Timiyle medikal kurtarma ve acil sağlık hizmeti için görev başındayız. Toprak altında olduğu düşünülen kişilere henüz ulaşılamadı. Allah bu ve benzeri tüm afetlerden korusun” ifadelerini kullandı.

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YERLİKAYA: 9 KİŞİYE ULAŞILAMIYOR

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yaptığı açıklamada, meydana gelen kazayla ilgili madende 667 çalışan olduğunu ve 9 kişiye ulaşılamadığını açıkladı. Yerlikaya, arama kurtarma için 400 kişinin çalışmalarını sürdürdüğünü bildirdi.

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