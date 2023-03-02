Son Dakika... İYİ Parti bu akşam olağanüstü toplanıyor

İSA KARAARSLAN / YENİÇAĞ

Saadet Partisi'nin ev sahipliğinde bir araya gelen Altılı Masa'nın cumhurbaşkanı adayını belirleyeceği toplantı sona erdi.

Saat 14.00'te başlayan toplantı yaklaşık 6 saat sürdü.

"6 MART'TA AÇIKLANACAK"

Bugün alınan kararların yönetim kurullarında görüşülmesi ve pazartesi günü liderlerin bir kez daha buluşması kararlaştırıldı.

Millet İttifakı'nın 13. cumhurbaşkanı adayının pazartesi günü yapılacak olan 13. toplantıda netleşeceği belirtildi.

İYİ PARTİ OLAĞANÜSTÜ TOPLANIYOR

Toplantının ardından İYİ Parti olağanüstü toplantı kararı aldı. İYİ Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta'nın Yeniçağ'a aktardığı bilgilere göre Toplantı bu akşam saat 22.30’da gerçekleşecek.

Bu akşam gerçekleşecek toplantını ardından Cuma günü (yarın) İYİ Parti il başkanlarının katılacağı bir toplantı daha düzenlenecek.

4 Mart Cumartesi günü ise Milletvekilleri, Genel İdare Kurulu Üyeleri ve Divan Kurulu üyelerinin katılacağı bir toplantı daha gerçekleşecek.

ALTILI MASA SONRASI YAPILAN YAZILI AÇIKLAMA

Altılı masa toplantısı sonrası yapılan yazılı açıklamada şu ifadeler kullanılmıştı:

"Millet İttifakını oluşturan siyasi partilerin genel başkanları olarak 28. Dönem TBMM ve 13. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ortak Cumhurbaşkanı adayımız ve geçiş süreci yol haritası konusunda ortak bir anlayışa ulaşmış bulunuyoruz. Genel başkanların partilerinin yetkili kurullarını bilgilendirmeleri sonrası nihai açıklamayı 6 Mart 2023 tarihinde kamuoyu ile paylaşmak üzere Saadet Partisi’nin ev sahipliğinde tekrar bir araya geleceğiz.

Kamuoyuna saygıyla duyuruyoruz."

İşte o açıklama: