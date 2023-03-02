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Son Dakika... Altılı Masa'dan açıklama: Adayımız konusunda ortak bir anlayışa ulaştık!

Cumhurbaşkanı adayının belirlenmesi için toplanan Altılı Masa'dan ortak açıklama geldi. Cumhurbaşkanı adayının pazartesi günü yapılacak olan 13. toplantıda netleşeceği belirtildi. Açıklamada; "Adayımız konusunda ortak bir anlayışa ulaştık" ifadeleri kullanıldı.

Haber Giriş: 2 Mart 2023 Perşembe - 19:46
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Son Dakika... Altılı Masa'dan ortak açıklama

Son Dakika... Altılı Masa'dan açıklama: Adayımız konusunda ortak bir anlayışa ulaştık!
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Saadet Partisi'nin ev sahipliğinde bir araya gelen altılı masanın cumhurbaşkanı adayını belirleneceği toplantı sona erdi.

Saat 14.00'te başlayan toplantı yaklaşık 6 saat sürdü.

"6 MART'TA AÇIKLANACAK"

Bugün alınan kararların yönetim kurullarında görüşülmesi ve pazartesi günü liderlerin bir kez daha buluşması kararlaştırıldı.

Millet İttifakı'nın 13. cumhurbaşkanı adayının pazartesi günü yapılacak olan 13. toplantıda netleşeceği belirtildi.

Toplantı sonrası yapılan yazılı açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"ADAYIMIZ KONUSUNDA ORTAK BİR ANLAYIŞA ULAŞTIK"

"Millet İttifakını oluşturan siyasi partilerin genel başkanları olarak 28. Dönem TBMM ve 13. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ortak Cumhurbaşkanı adayımız ve geçiş süreci yol haritası konusunda ortak bir anlayışa ulaşmış bulunuyoruz. Genel başkanların partilerinin yetkili kurullarını bilgilendirmeleri sonrası nihai açıklamayı 6 Mart 2023 tarihinde kamuoyu ile paylaşmak üzere Saadet Partisi’nin ev sahipliğinde tekrar bir araya geleceğiz.

Kamuoyuna saygıyla duyuruyoruz."

İşte o açıklama:

 

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