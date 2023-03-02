Son Dakika... Altılı Masa Pazartesi yeniden toplanacak

Saadet Partisi'nin ev sahipliğinde bir araya gelen altılı masanın cumhurbaşkanı adayını belirleneceği toplantı sona erdi. Saat 14.00'te başlayan toplantı yaklaşık 6 saat sürdü.

ürkiye'nin kilitlendiği bugünkü 6'lı masa toplantısından sonra liderler partilerinin yetkili kurullarına danışıp Pazartesi günü tekrar buluşma kararı aldı.

Liderler bugünkü toplantıdan sonra Pazartesi günü tekrar buluşmak üzere anlaştılar.

Saadet Partisi Genel Merkezi'nde yapılan toplantıda "Cumhurbaşkanı adayının ismi netleşecek mi" merak ediliyordu.

Bugün alınan kararların yönetim kurullarında görüşülmesi ve pazartesi günü liderlerin bir kez daha buluşması kararlaştırıldı.

Cumartesi günü İYİ Parti Genel İdare Kurulu da toplanacağı belirtildi...Bugün alınan kararların yönetim kurullarında görüşülmesi ve pazartesi günü liderlerin bir kez daha buluşması kararlaştırıldı.

Millet İttifakı'nın 13. cumhurbaşkanı adayının pazartesi günü yapılacak olan 13. toplantıda netleşeceği belirtildi.

"6 MART'TA AÇIKLANACAK"

Toplantı sonrası yapılan yazılı açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Millet İttifakını oluşturan siyasi partilerin genel başkanları olarak 28. Dönem TBMM ve 13. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ortak Cumhurbaşkanı adayımız ve geçiş süreci yol haritası konusunda ortak bir anlayışa ulaşmış bulunuyoruz. Genel başkanların partilerinin yetkili kurullarını bilgilendirmeleri sonrası nihai açıklamayı 6 Mart 2023 tarihinde kamuoyu ile paylaşmak üzere Saadet Partisi’nin ev sahipliğinde tekrar bir araya geleceğiz.

Kamuoyuna saygıyla duyuruyoruz."

İşte o açıklama: