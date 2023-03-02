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  • Altılı Masa toplantısı sürerken İYİ Parti'den flaş aday açıklaması. Genel Sekreter Uğur Poyraz açıkladı

Altılı Masa toplantısı sürerken İYİ Parti'den flaş aday açıklaması. Genel Sekreter Uğur Poyraz açıkladı

Altılı Masa'nın ikinci tur kapsamındaki son toplantısı, Saadet Partisi Genel Merkezi'nde yapılıyor. Cumhurbaşkanı adayının belirlenmesi beklenen toplatı sürerken İYİ Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz'dan açıklama geldi.

Haber Giriş: 2 Mart 2023 Perşembe - 18:57
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Altılı Masa toplantısı sürerken İYİ Parti'den flaş aday açıklaması

Altılı Masa toplantısı sürerken İYİ Parti'den flaş aday açıklaması. Genel Sekreter Uğur Poyraz açıkladı
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CHP, İYİ Parti, Demokrat Parti, Saadet Partisi, DEVA Partisi ve Gelecek Partisinin yer aldığı altılı masanın 12'nci toplantısı başladı.

Altılı masanın ikinci tur kapsamındaki son toplantısı, Saadet Partisi Genel Merkezi'nde yapılıyor.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun ev sahipliğindeki toplantıya, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu katılıyor.

Toplantıda, Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayının belirlenmesi bekleniyor. Toplantı sonrası açıklama yapılması öngörülüyor.

Altılı Masa’nın kritik toplantısı sürerken İYİ Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz’dan belirlenecek adayla ilgili açıklama geldi. Habertürk TV’de Mehmet Akif Ersoy’un canlı yayınına bağlanan Poyraz, Genel Başkanımız ‘tek aday’ konusunda ısrarcı.” dedi.

KILIÇDAROĞLU İLE AKŞENER GÖRÜŞMÜŞTÜ

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 27 Şubat'ta bir araya geldi. 2 saat süren toplantıda rahatsızlıklara neden olan konuların büyük ölçüde çözüldüğü belirtildi.

Akşener'in, katıldığı bir televizyon programında "Noter değiliz, adayı masa belirleyecek" söyleminin ardından yapılan toplantının, ittifak için büyük önem taşıdığı değerlendirmesi yapıldı. Kılıçdaroğlu'nun görüşme sonrası gerçekleşen CHP Merkez Yönetimi Kurulu toplantısında, kurmaylarına "İyi ve verimli bir toplantı gerçekleştirdik, aramızda sorun yok" dediği öğrenildi.

İYİ PARTİ 2 MART'I İŞARET ETMİŞTİ

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, 6'lı masanın 2 Mart'taki buluşması hakkında açıklamalarda bulundu. Zorlu, "Aday ismi 2 Mart'ta belli olacak" dedi.

İYİ Parti Sözcüsü Prof. Dr. Kürşad Zorlu, "Milletimiz müsterih olsun, 2 Mart'ta Millet İttifakı 13. Cumhurbaşkanını belirleyecek, bu iradeyi gösterecek ve en kısa zamanda da bu iradenin ortaklaşmasıyla bunu milletimizle paylaşacağız" dedi.

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