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Son dakika... Kılıçdaroğlu'ndan rüşvet çarkı açıklaması

Son dakika... CHP lideri Kemal Kılıçaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda SPK'daki yolsuzluk iddialarında mağdur olan küçük yatırımcının sorununu nasıl çözeceğini açıkladı.

Haber Giriş: 28 Ağustos 2022 Pazar - 16:45
Son Güncelleme: 28 Ağustos 2022 Pazar - 17:11
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Son dakika... Kılıçdaroğlu'ndan rüşvet çarkı açıklaması

Son dakika... Kılıçdaroğlu'ndan rüşvet çarkı açıklaması
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, suç örgütü lideri olduğu iddiasıyla hakkında yakalama kararı bulunan Sedat Peker'in iddialarıyla gündeme gelen SPK'daki rüşvet çarkı iddialarına ilişkin bir açıklama daha yaptı.

Mağdur olanların zararının telafi edileceğini söyleyen Kılıçdaroğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Borsada dolandırılan küçük yatırımcının uğradığı zararın telafisi meselesini açayım. Muteber borsa sermayedarlarını hariç tutarak, beni asıl ilgilendiren meseleye geliyorum. Borsada küçük yatırımcı sadece SPK’nın yolsuzluk mekanizmasıyla soyulmadı.

İçeriden bilgi alarak, manipülasyonla küçük yatırımcıyı soyan çeteler var. Bunu hisse grafiklerinden de çok net izliyorum. Örneklerini TCMB faiz kararlarında ve sosyal medyada çıkartılan bazı dedikodular sürecinde de gördüm, notlarımı aldım.

SPK ve Borsa İstanbul bu konudaki şikayetleri görmezden geliyor. 
Nedenini biliyoruz... Buradan kimlerin nemalandığını da iktidar değişikliğinden sonra ortaya çıkaracağız. Dolayısıyla ekonomi derken, sadece ilk 100 günlük planlar vs. ile bu ülkenin toparlanmayacağını biliyorum.

Bu urları, tefecileri, simsarları, çantacıları temizlemeden; yani devlete nefes aldırmadan, milletin de nefes alamayacağını biliyorum. Devletin nefes borularına yapışmış mikropların hepsini temizleyeceğim.

Dolandırılan küçük yatırımcıların zararlarının telafisi, bu mikropların ve beslediklerinin parası ile telafi edilecek. Konunun bu boyutunu da uzun zamandır takip ediyorum, kimse merak etmesin."

Ayrıntılar geliyor...

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gökhan
28.08.2022 19:36
kılıçdaroğlu savcı arıyor. zamanında sahip çıksaydın savcılara ülke bu hale gelmezdi.  
 
Türkiye 🇹🇷
28.08.2022 17:37
Korkusuz dürüst Başkan  
 
Vatandaş
28.08.2022 17:19
CHP lideri Kemal Kılıçaroğlu ve 6 lı masanın liderleri eğer bu ülkeyi seviyorsanız bunda eminin.Lütfen SPK nın önünde basın açıklaması yapınız.Vatandaş bunu sizlerden acil bekliyor.  
 
TÜM YORUMLAR (4)
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