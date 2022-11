﻿Sosyal medya çıktı çıkalı ruh sağlığımız bozuldu

Herkese merhaba değerli okurlarım, hani derler ya 'silah icat oldu mertlik bozuldu' diye aynen öyle. Sosyal medya çıktı, mertlik bozuldu.

Uzmanla; amacı dışında kullanmak, sosyal medyada vakit geçirmek, ruh sağlığını bozuyor, kişileri hasta ediyor açıklamasını yapıyor.

Bazı kesim sosyal medya içinde yaşamaya başladı. Oradaki kişilerle gerçek hayattaki gibi yaşamaya başladı. Adeta yarış içine girdi.

Kimi yarışı kazandı. Kimi kaybetti.

Sosyal medyanın sık kullanılmasıyla birlikte yaşamın her alanında fazla dejenerasyon, ruhsal çöküntü, kirlilik, güvensiz ilişkilere, samimiyetsiz dostluklara, çatışmalara şahit oluyoruz.

Özellikle de sosyal medya aşkları bu aralar yeniden gündeme gelince ne kadar doğru, ne kadar samimi olduğunu konunun uzmanı Klinik Psikolog, Aile Danışmanı Melis Avcı'ya sizler için sordum. İşte Psikolog Avcı'nın anlattıklarından aldığım notlar. Sizlerle paylaşmak istedim...

"Günümüz aşkları sosyal medyada birbirini ekleyerek ,emoji atarak, mesaj yazarak başlıyor ve birçok insan yüz yüze tanışmaya geçmeden yazışarak, bir bakıma kişinin hayal dünyasında bu iletişime devam ediyor veya bu iletişim tarzı melankolik bir aşka da dönüşebiliyor.

Hiçbir temas yani görsel, dokunsal ya da işitsel faktör olmadan, tamamen hayal gücünü devreye sokarak başlayan ve genelde aynı şekilde ilerleyen flört tarzına sosyal medya aşkı diyebiliriz. Kısa süreli sürüyor diye genelleme yapmak doğru olmamaktadır çünkü bazen hiç tanışmayan bu insanların aralarındaki mesajlaşmanın aylarca veya yıllarca sürdüğünü söyleyebiliriz hatta beklentiler de git gide artmaktadır.

Sosyal medyada başlayan ilişkilerde kesinlikle yüz yüze tanışma süreci hızlı olmalıdır. Yani mesajlaşma ne kadar uzarsa ve karşınızdaki insan görüşme sürecini ne kadar erteliyorsa o kadar güven sorunu artmaktadır veya aldatma da işin içine girmektedir. Beklentilerin karşılanmaması ve güvensizlik sosyal medyada başka ilişkiler kurmaya olan eğilimi de arttırabilmektedir.

***

Genelde görüşmeden kaçan insanların hayatında başkaları olabilmektedir ve hatta evli olanlar bile olabilmektedir, öncelikle mesajla kendine bağlamaya çalışıp sonra görüşmek isteyenlerin sayısı da az değildir. Bir duygu geliştirmeden önce tanışmak çok önemlidir, belki de hayal gücünüzde yarattığınız insan ile karşınızdaki insan aynı kişi olmayabilir. Maalesef sosyal medyada aynı anda çok sayıda kadına mesaj gönderen erkekler olduğu gibi kadınlar da vardır. En azından birisi mesajıma döner diye düşünerek yüzlerce kadına veya erkeğe DM'den mesaj atan veya emoji gönderen kişilerin sayısı az değildir. Özellikle kadınların en büyük hatası, hiç tanımadığı bir adamdan "Senden çok hoşlanıyorum" veya "Daha önce böyle hissetmedim, bu ilk" gibi cümleleri duyduktan sonra duygusal olarak yükselmesi ve bir duygu üretmeye başlamalarıdır zamanla bu duygu kuvvetlenebilmektedir ve maalesef bağımlılık haline de dönüşebilmektedir. Bazı erkeklerin böyle cümleleri yazarken gerçekten ciddi olduğunu sanan ve hatta tanışmadan evlenme teklifi alarak kabul eden, bunu ciddi ciddi düşünen kadınlar da toplumumuzda vardır. Bunun sebebi, duygusal boşluk, yalnızlık, bazen de çevre baskısıdır.

***

Her geçen gün insanların sosyal medyaya bağımlılık oranları artmaktadır ve artık her ihtiyaçlarını oradan gidermeye çalışıyorlar. Sosyal medyada filtreler çok ön planda, gerçekten var olmayan mutluluk pozları da verilmeye başlandı ve paylaşımlarımız bizi dış dünyaya tanıtan en önemli unsurlar haline gelmiştir.. İnsanlar sosyal medyada gördükleri her paylaşıma da inanmaktadır ve kendilerini kaptırabilmektedir. Sahte isim ve fotoğraflarla, birçok kadını maddi ve manevi yönden zarara uğratan dolandırıcılar, iletişim halinde oldukları kadınların güvenini kazanıp duygusal bir ilişkiyi başlatmaktadır ve sonrasında ise kadınlarda maddi manevi bir hüsran oluşmaktadır, bu nedenle ruh sağlığı uzmanlarına başvuran kişi sayısı hiç de az değildir. Eğer Instagram, Facebook, WhatsApp üzerinden bir taciz söz konusu ise savcılık, tacizcinin IP numarasına ulaşılabilmektedir.

***

Bir diğer sorun da, Facebook, Twitter, Instagram WhatsApp derken flört bulma uygulamalarının varlığıdır. Tüm bu uygulamalar ilişkiler dünyasında da etkili rol oynamaktadır. Yeni ilişkilerin başlamasını sağladığı gibi, partnerle ilişkilerin de bitmesine neden olabilmektedir. Çünkü sosyal medya aldatmayı da tetikleyebilmektedir. Bunun nedeni, sosyal medya kullanırken, konuşma konusunda cesaretimizi daha kolay toplayabiliyoruz, daha cesur davranabiliyoruz ve bulunduğumuz lokasyondan çok farklı yerlerdeki insanlara ulaşma ve tanışma fırsatına sahip oluyoruz. Bu durumdaki aldatmaların bir kısmı sadece sanal hayatla sınırlı kalırken, bir kısmı ise yüz yüze buluşmaya kadar gidebiliyor ve kalıcı, uzun süren ilişkilere de dönüşebilmektedir. İnsanlarımızda 'sadece fiziksel temas gerçekleştiğinde aldatma olur' diye, yanlış bir inanış vardır. Ama aldatma önce akılda başlamaktadır. Kişilerin evlilik birliğini bozucu, sadakati yok edici her olumsuz davranışı birer aldatma olarak sayılmaktadır. İnsanlar, ailesine ayıracağı vakti sosyal medyada geçirmektedir, oradaki yaşamlara ve ilişkilere özenmektedir, bu da ruhsal sıkıntı yaratmaktadır, rekabet duygusunu arttırmaktadır ve kişi kendi bedeni, partneri, yaşam tarzı üzerinden olumsuz çıkarımlar yaparak kendini mutsuz, eksik ve yetersiz hissedebilmektedir.

***

İnsanlar sosyal medyada özendikleri hayatların ya da kişilerin ne kadar gerçek olduğunu sorgulayamaz hale gelmektedir, yapay bir gerçekliğe inanmaya başlıyorlar. Böylelikle sosyal medya nedeniyle birbirlerinden kopan çiftler daha az sosyal aktivite yapmaktadır, sosyal medya bir bağımlılığa dönüşmektedir. Ev yaşantısında daha az konuşuyorlar ve bu durum tartışmalara veya kıskançlığa sebep olmaktadır. Böylece kişiler kendilerini ruhsal olarak daha yalnız hissediyorlar, aldatma ihtimalleri artıyor ve evlilik doyumu düşmeye başlıyor. Sosyal medya çiftler arasında birbirlerine karşı şüphe kaynağı da olmaktadır. Böylelikle başka hayatlar ve kişiler daha ilgi çekici hale geliyor ve kendimizden, ilişkimizden uzaklaşmaya başlıyoruz. Sonunda yaşadığımız duygusal boşluğu ise yine sosyal medya ile kapatmaya başlıyoruz. Fakat aslında bu durum insanlara hem fiziksel, hem davranışsal, hem de psikolojik olarak zarar vermiş oluyor. Bu tip durumlarla karşılaştığınızda ruhsal sağlığınıza zaman ayırmanızı ve bir uzmandan ruh sağlığı alanında destek almanızı tavsiye ediyoruz."

Sağlıkla iyi pazarlar diliyorum.