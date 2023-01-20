Spor Toto Süper Lig'de 20. hafta heyecanı! Maçlar biter bitmez yazacaklar

Spor Toto Süper Lig'de 20. hafta heyecanı başlıyor.
Karşılaşmaların detaylarını yenicaggazetesi.com.tr aktaracak...
CUMARTESİ:
Cumartesi günü lider Galatasaray, evinde Antalyaspor'u konuk edecek. Saat 19.00'da oynanacak maçı Sedat Kaya değerlendirecek.
PAZAR:
Pazar günü sizleri 3 maç bekliyor olacak.
Alanyaspor, Fatih Karagümrük ile karşılaşacak. Saat 16.00'da başlayacak maçı Faruk Malik yazacak.
16 seansının bir diğer maçında Beşiktaş, Kayserispor deplasmanına çıkacak. Mücadeleyi Gürel Yurttaş değerlendirecek.
Saatler 19.00'u gösterdiğinde Trabzonspor, evinde İstanbulspor'u ağırlayacak. Maçın tüm kritiklerini Turgay Beşyıldız yapacak.
PAZARTESİ:
Pazartesi günü oynanacak 2 maç ile haftayı kapatacağız.
Saat 20.00'de oynanacak maçlarda Konyaspor, MKE Ankaragücü ile karşılaşacak. Maçı Mirza Şeker değerlendirecek.
Diğer maçta Fenerbahçe, Ümraniyespor ile oynayacak. Karşılaşmayı Fatih Saboviç yazacak.
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