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Spor Toto Süper Lig'de 21. hafta heyecanı! Maçlar biter bitmez yazacaklar

Spor Toto Süper Lig'de heyecan, 21. hafta maçları ile devam ediyor. Karşılaşmanın maç önü, maç sonu detayları ve analizleri yenicaggazetesi.com.tr'de sizlerle buluşacak...

Haber Giriş: 26 Ocak 2023 Perşembe - 23:01
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Spor Toto Süper Lig'de heyecan 21. hafta ile devam ediyor. Karşılaşmaların detaylarını yenicaggazetesi.com.tr aktaracak

Spor Toto Süper Lig'de 21. hafta heyecanı! Maçlar biter bitmez yazacaklar
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Spor Toto Süper Lig'de 21. hafta heyecanı başlıyor.
Karşılaşmaların detaylarını yenicaggazetesi.com.tr aktaracak...

CUMA:
Süper Lig'de 21. haftanın perdesi, Beşiktaş-Alanyaspor maçı ile açılacak.

Saat 20.00'de başlayacak maçı Gürel Yurttaş değerlendirecek.

CUMARTESİ:
Adana Demirspor, Sivas deplasmanına çıkacak. Saat 13.30'da başlayacak maçı Mirza Şeker yazacak.

Saatler 16.00'yı gösterdiğinde Hatayspor, Trabzonspor'u ağırlayacak. Maçı Turgay Beşyıldız değerlendirecek.

Günün son maçı Giresunspor-Galatasaray arasında oynanacak. 19.00'da başlayacak maçı Sedat Kaya yazacak.

PAZAR:
Haftanın kapanış maçında Fenerbahçe, evinde Kasımpaşa'yı ağırlayacak.

Maç saat 19.00'da başlayacak.

Maçın tüm kritiklerini Fatih Saboviç yapacak.

 

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