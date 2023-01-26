Spor Toto Süper Lig'de 21. hafta heyecanı! Maçlar biter bitmez yazacaklar

Spor Toto Süper Lig'de 21. hafta heyecanı başlıyor.
Karşılaşmaların detaylarını yenicaggazetesi.com.tr aktaracak...
CUMA:
Süper Lig'de 21. haftanın perdesi, Beşiktaş-Alanyaspor maçı ile açılacak.
Saat 20.00'de başlayacak maçı Gürel Yurttaş değerlendirecek.
CUMARTESİ:
Adana Demirspor, Sivas deplasmanına çıkacak. Saat 13.30'da başlayacak maçı Mirza Şeker yazacak.
Saatler 16.00'yı gösterdiğinde Hatayspor, Trabzonspor'u ağırlayacak. Maçı Turgay Beşyıldız değerlendirecek.
Günün son maçı Giresunspor-Galatasaray arasında oynanacak. 19.00'da başlayacak maçı Sedat Kaya yazacak.
PAZAR:
Haftanın kapanış maçında Fenerbahçe, evinde Kasımpaşa'yı ağırlayacak.
Maç saat 19.00'da başlayacak.
Maçın tüm kritiklerini Fatih Saboviç yapacak.
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