Şeyma Subaşı tektaşını takipçilerinin gözüne soktu

Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı, Mısırlı iş insanı Mohammed Alsaloussi ile dünyaevine girmeye hazırlanıyor.

"MAYIS AYINDA EVLENECEĞİZ"

"Mayıs ayında evleneceğiz." diyen Şeyma Subaşı, "Düğünüm Türkiye’de olmayacak, yerini söylemeyeyim." demişti.

Daha önce düğün davetiyesini paylaşan Şeyma Subaşı, müstakbel eşinin kendisine aldığı tektaşı takipçilerine gösterdi. Kızı ile video paylaşan Subaşı, yüzüğünü göstermek için elini bardağın içine soktu.

