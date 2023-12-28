Süper Kupa raporu ortaya çıktı

BECAO VE ZAJC, SÜPER KUPA'DA YOK

Hazırlıklarını tamamlama aşamasına gelen iki ekipte bazı isimler forma giyemeyecek. Fenerbahçe'de tedavileri süren Rodrigo Becao ve Miha Zajc maçta oynayamayacak. Gribal enfeksiyon geçiren Serdar Aziz'in az da olsa dev maça yetişme ihtimali var.

GALATASARAY'DAKİ EKSİKLER...

Galatasaray'da ise Hakim Ziyech, Sergio Oliveira ve Davinson Sanchez kafilede yer almadı. Öte yandan İspanyol sol bek Angelino ise teknik heyet kararıyla kadroya dahil edilmedi.

Süper Lig'de 0-0 berabere kalan iki takım, Süper Kupa'yı müzesine götürmek için mücadele verecek. Suudi Arabistan'ın ev sahipliği yapacağı dev derbi 20.45'te başlayacak.