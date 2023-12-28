Galatasaray'a Fenerbahçe derbisi öncesi yıldızından şok haber! Süper Kupa'da forma giyemeyecek

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Galatasaray'a Fenerbahçe derbisi öncesi yıldızından şok haber! Süper Kupa'da forma giyemeyecek
Suudi Arabistan'da yarın oynanacak olan Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde, ağrıları bulunan Hakim Ziyech forma giyemeyecek.

29 Aralık Cuma (yarın) Suudi Arabistan'ın Al-Awwal Park (Kral Suud Üniversitesi) Stadyumu'nda oynanacak Süper Kupa maçı öncesi Galatasaray'a kötü haber geldi.

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FENERBAHÇE DERBİSİNDE YOK!
Galatasaray'ın Faslı yıldızı Hakim Ziyech, Fenerbahçe ile oynanacak Süper Kupa maçında ağrıları nedeniyle forma giyemeyecek.

Hakim Ziyech, ligde oynanan ve 0-0 biten Fenerbahçe derbisinin ardından ağrılarının devam ettiğini teknik heyete iletmişti.

Teknik direktör Okan Buruk, Ziyech'i riske etmemek için kadrodan çıkardı.

Galatasaray, Fenerbahçe derbisine Hakim Ziyech'ten yoksun olarak sahaya çıkacak.

Müsabaka, yarın saat TSİ 20.45'te başlayacak.

ATV'den canlı olarak yayınlanacak.

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