Fenerbahçeli yöneticiden Süper Kupa'daki Galatasaray derbisi için olay sözler: Riyad kime mezar olacak göreceğiz!

Fenerbahçe Alagöz Holding Kadın Basketbol Takımı, Galatasaray Çağdaş Faktoring'i deplasmanda 20 sayı farkla (103-83) yendi.

Karşılaşmanın ardından Sarı-Lacivertli kulübün basketbol şubesinden sorumlu yöneticisi Kemal Danabaş'ın söyledikleri olay yarattı. Karşılaşma ile ilgili, "Avrupa'nın en büyüğü olarak buraya başımız dik geldik. Yine 100'lük yaptık, başımız dik ayrılıyoruz. Allah yardım ederse inşallah bu sezonu yine hem Türkiye'de hem de Avrupa'da zirvede bitireceğiz" diyen Danabaş, Galatasaray ile Suudi Arabistan'da oynanacak Süper Kupa karşılaşması için de şok ifadeler kullandı.

Danabaş; "Biz buraya geldik. Önce 'Ataköy mezar olacak' dediler, Ataköy olmadı. Şimdi 'Riyad mezar olacak' diyorlar. Kime mezar olacak göreceğiz. İnşallah kimseye mezar olmaz ama Fenerbahçe kazanır" yorumunu yaptı.