Naci Görür 'olasılık 70’lere çıktı' dedi ve yapılması gerekeleri bir bir anlattı: İstanbul uzatmaları oynuyor

Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından tv100'de katıldığı deprem özel yayınında açıklamalarda bulundu.

Beklenen olası İstanbul depremiyle ilgili, "99 senesinden itibaren her an olmak kaydıyla 30 yıl içinde depremin olma olasılığı yüzde 62. Biz 23 yılını geçirdik. Yüzde 62 olasılık 70’lere çıktı. Artık uzatmalara oynuyoruz" dedi.

Naci Görür'ün açıklamalarının devamı şu şekilde:

“BAKIN İŞTE OLDU, HER ŞEY ESKİ GİBİ, AYNI ACILAR, AYNI SAHNELER, AYNI KONUŞMALAR”

"Depremin bize verdiği zararları azaltmak Japonya, ABD, Meksika gibi mümkün. Orada bu deprem olduğunda tesadüfen birkaç kişi ölmesine rağmen bizde binlerce kişi ölüyor. Başka ülkelerde afet görünümünde olmayan depremler bizde afet yaratıyor.

20 senede içinde biz tüm Türkiye’yi depreme dirençli hale getiririz. Biz daha 20 seneye İstanbul’u depreme dirençli hale getiremedik. Çünkü irade yok. Halkta ve yöneticilerde, siyasilerde irade yok. Şu an 99’ları yaşıyoruz gibi geliyor. O zaman da ‘herkes 99 bir milattır, hiçbir şey eskisi gibi olmayacak’ diye bağırıyordu. Bakın işte oldu, her şey eski gibi, aynı acılar, aynı sahneler, aynı konuşmalar.

"İLK YAPMAMIZ GEREKEN YAPI STOĞU"

İstanbul’u depreme hazırlayacaksak ilk yapmamız gereken yapı stoğu. Yapı insanların başına çökmemesi, öldürmemesi lazım. Bunlar bir ölçüde yapıldı. Hangi semtlerde binalar riskli araştırması yapıldı. Bunların yıkıp yapmak, güçlendirmek lazım.



“ARTIK UZATMALARA OYNUYORUZ”

99 senesinden itibaren her an olmak kaydıyla 30 yıl içinde depremin olma olasılığı yüzde 62. Biz 23 yılını geçirdik. Yüzde 62 olasılık 70’lere çıktı. Artık uzatmalara oynuyoruz. Bunun bir prezisyonu var, artı-eksi 15 sene var.

“İSTANBUL'DA BÜYÜK DEPREM OLDUĞUNDA EKONOMİNİN BÜTÜN ÇARKLARI DURACAKTIR”

Deprem beklenen bir kentte yapılmaması gereken en önemli şey o kentin nüfusunu arttırmayacaksın ve bina yoğunluğunu artırmayacaksın. Artık İstanbul büyütülmemeli, yatırım gelmemeli. Ekonomi ve sanayi çarkları burada olmamalı. İstanbul'da büyük deprem olduğunda ekonominin bütün çarkları duracaktır. O ekonomiyi eski potansiyele geri getirmek yıllar alacaktır."