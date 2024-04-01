Zehra Güneş başaramadı

Kaynak: Haber Merkezi / AA
Zehra Güneş başaramadı
Eczacıbaşı yarı final ilk maçında Vakıfbank'ı devirdi.

Vodofone Sultanlar Ligi yarı final serisi ilk maçında Eczacıbaşı Vakıfbank ile karşılaştı.

Burhan Felek Vestel Spor Salonu’nda oynanan mücadelede Eczacıbaşı rakibini 25-11, 23-25, 25-21, 25-15’lik 4 setle mağlup etti.

Eczacıbaşı 4 Nisan Perşembe günü oynanacak rövanş maçını kazanması halinde adını finale yazdıracak.

Vakıfbank’ın galip gelmesi halinde ise 6 Nisan Perşembe günü seride son bir maç oynanacak.

Eczacıbaşı Dynavit: Hande Baladın, Beyza Arıcı, Boskovic, Voronkova, Jack-Kisal, Elif Şahin (Simge Aköz, Yaprak Erkek, Aybüke Özel)

VakıfBank: Bahar Akbay, Cansu Özbay, Gabi, Zehra Güneş, Thompson, Busa (Ayça Aykaç, Frantti, Aylin Acar, Carutasu, Van Aalen, Derya Cebecioğlu, Zeynep Demirel, Begüm Kaçmaz, Selin Çalışkan)

İlgili Haberler
Beşiktaş'tan transfer açıklaması: 2 oyuncu tamam
Milli takım Avustralya'ya 6-2 mağlup oldu
Anadolu Efes'in yeni koçunu duyurdular. Rusya'dan geliyor
Galatasaray topa girdi. PFDK sevklerini yerden yere vurdu
Fenerbahçe'den şaşırtan Adana Demirspor kararı
Galatasaraylı eski yönetici Fenerbahçe'ye müjdeyi verdi
Ali Koç'un flaş kararı. Fenerbahçe'ye yapılan kötülüğü Gürel Yurttaş açıkladı
Hasan Arat seçim istedi
Sultanlar Ligi'ne bir yıldız daha. Brezilya'dan kaçtı Türkiye'ye sığındı
Murat Sancak çıldırdı. TFF'yi kimsenin akıl edemeyeceği bir şekilde protesto etti
Acun Ilıcalı affını istedi
Trabzonspor'dan İmamoğlu mesajı
Trabzonspor'dan İmamoğlu mesajı
Son Haberler
Beşiktaş'tan transfer açıklaması: 2 oyuncu tamam Spor
Beşiktaş'tan transfer açıklaması: 2 oyuncu tamam
Milli takım Avustralya'ya 6-2 mağlup oldu Spor
Milli takım Avustralya'ya 6-2 mağlup oldu
Günlerdir yoğun bakımda olan üniversite öğrencisi hayatını kaybetti Gündem
Günlerdir yoğun bakımda olan üniversite öğrencisi hayatını kaybetti
Elazığ’da uyuşturucu operasyonu. 2 zehir taciri yakalandı Yerel Haberler
Elazığ’da uyuşturucu operasyonu. 2 zehir taciri yakalandı
Anadolu Efes'in yeni koçunu duyurdular. Rusya'dan geliyor Spor
Anadolu Efes'in yeni koçunu duyurdular. Rusya'dan geliyor
Sinop’ta meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı Yerel Haberler
Sinop’ta meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı
Galatasaray topa girdi. PFDK sevklerini yerden yere vurdu Spor
Galatasaray topa girdi. PFDK sevklerini yerden yere vurdu