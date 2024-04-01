Zehra Güneş başaramadı

Vodofone Sultanlar Ligi yarı final serisi ilk maçında Eczacıbaşı Vakıfbank ile karşılaştı.
Burhan Felek Vestel Spor Salonu’nda oynanan mücadelede Eczacıbaşı rakibini 25-11, 23-25, 25-21, 25-15’lik 4 setle mağlup etti.
Eczacıbaşı 4 Nisan Perşembe günü oynanacak rövanş maçını kazanması halinde adını finale yazdıracak.
Vakıfbank’ın galip gelmesi halinde ise 6 Nisan Perşembe günü seride son bir maç oynanacak.
Eczacıbaşı Dynavit: Hande Baladın, Beyza Arıcı, Boskovic, Voronkova, Jack-Kisal, Elif Şahin (Simge Aköz, Yaprak Erkek, Aybüke Özel)
VakıfBank: Bahar Akbay, Cansu Özbay, Gabi, Zehra Güneş, Thompson, Busa (Ayça Aykaç, Frantti, Aylin Acar, Carutasu, Van Aalen, Derya Cebecioğlu, Zeynep Demirel, Begüm Kaçmaz, Selin Çalışkan)
İlgili Haberler