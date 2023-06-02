Süper Lig'den düşme kalkacaksa G.Saray'ın şampiyonluğu ne olacak? Gürel Yurttaş yazdı

Gürel Yurttaş / YENİÇAĞ

Ortada bir iddia var.

Süper Lig'den düşmenin bu sezon kaldırılabileceği söyleniyor. Hem de ciddi ciddi!

En başta Giresunspor. Ümraniyespor da öyle. Katılan bazı kulüplerin de olduğu belirtiliyor.

Peki neden dillendirilmiyor?

Galatasaray'ın şampiyonluk kupasını alması bekleniyormuş.

Atı alan Üsküdar'ı geçtikten sonra konu gündeme getirilecekmiş!

Ben şimdi "Bu nasıl olur, gelecek sezon ligde kaç takım olacak, sezon nasıl tamamlanacak" gibi soruları bir kenara bırakıyorum.

Benim gelmek istediğim konu şu.

Neden düşme kalkacak ligde? Deprem nedeniyle ligden çekilen takımların depreme kadar oynadıkları maçların sonuçlarının kabul edilmesi, sonrakilerinin de 3-0 hükmen ilan edilmesinden.

Tam da aylardır Beşiktaş'ın şikayet ettiği nedenden yani.

Ahmet Nur Çebi taaa ne zaman söylemişti:

"Sayın Galatasaray Başkanı en başında 'Adaletli lig istiyoruz' dedi. Öyleyse bu takımlarla deplasmanda oynayıp puan kaybeden takımlar varken, kendi sahalarında oynayıp lehlerine puan yazdırmak ne kadar adil olur? 1-2 tane takımımız var, ayağa kalkana kadar bunlar maalesef ligde olamayacak. Dondurulmasını talep ediyoruz. Ancak nasıl olacağı konusunda tereddütler var. Bundan sonra onlarla oynayacak maçların sayılmayacağı gibi, Beşiktaş olarak geçmiştekilerin de sayılmaması gerektiğini düşünüyoruz."

Ama bizim tuhaf işlerle uğraşıp duran, şu sıralarda da bir kaç aylık görev süresi kalmasına rağmen adamlarını (kimisi futboldan anlamasa da) federasyona dolduran başkan Mehmet Büyükekşi, hemen vermişti kararı.

Karar şuydu:

"Bu kulüplerin 2022-2023 futbol sezonunda 06.02.2023 tarihinden itibaren kalan müsabakalarda hükmen yenik (3-0) sayılmasına ve rakip takımların (3-0) galip sayılmasına,

Bu kulüplerin 2023-2024 futbol sezonunda; 2022-2023 sezonunda bulundukları liglerde sportif faaliyetlerinin devamına,

Tüm profesyonel liglerdeki çekilen takımlara sezonun kalan kısmına ait TFF nezdinde doğan garanti alacaklarının ödenmesine karar verilmiştir."

O zaman da şu sorular akıllara gelmişti:

- Beşiktaş hem Hatayspor'la, hem de Gaziantep'le deplasmanda oynadı. Hatayspor'a yenildi, Gaziantep'le berabere kaldı. Ligin ikinci yarısında iki maçı da İstanbul''da oynayacaktı, zaten 6 puana yakındı.

- Fenerbahçe İstanbul'da Hatayspor'u 4-0 yendi. Gaziantep'i de deplasmanda 2-1'le geçti. Ligin ikinci yarısında Hatayspor'la deplasmanda, Gaziantep'le İstanbul''da karşılaşacaktı.

- Galatasaray ikisiyle de deplasmanda oynayacaktı. İstanbul'da 2 maçı da kazanmıştı. Deplasmanda 2 maçı da kazanması garanti görülebilir miydi?

- Bu durumda Galatasaray avantajlı olmuyor mu? Adalet bunun neresinde?

Tam da öyle oldu.

O zaman şampiyonluğa oynayan takımlar için belirtilmişti bu. Ligde kalmak için mücadele eden takımlar için de geçerliydi elbette.

Öyle bir lig oldu ki; kimi takım üst üste iki maç oynamadı. Kimi haftayı bay geçti. Kimi oynamadan 6 puan aldı. Kimi oynadıklarına yandı! Kiminin çekilen takımlarıyla maçı olmadığı için puansız kaldı falan filan!

Şimdi işte tam da bu nedenlerden düşme kalksın deniliyor.

Beşiktaş'ın da itirazı ortada duruyor. Hatta UEFA'ya da gitmeye hazırlanıyorlar. Bu ligin meşru olmadığını, tescil edilmemesi gerektiğini belirtiyorlar.

İşte işin püf noktası burada.

Eğer ligden düşme kaldırılacaksa Galatasaray'ın şampiyonluğu ne olacak?

Ligde düşen takımlar adına haksızlık ortadan kaldırılacaksa ligde zirveye oynayan takımlar arasındaki adalet nasıl sağlanacak?

Sorum bu işte. Söyleyin bakalım bu iş nasıl aydınlanacak?

Düşünün şimdi. Yıllar sonra bu sezona bakılacak. Şampiyon kim: Galatasaray. Peki düşenler kim? Yok! Neden, yukarıda saydığım nedenlerden!

Yani bu sezon lig sadece Galatasaray'ın şampiyonluğu için mi oynanmış olacak?