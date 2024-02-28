Süper Lig'e yeni teknik direktör. İzmitli hoca imza atacak

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Süper Lig'e yeni teknik direktör. İzmitli hoca imza atacak
TFF 1. Lig'in lideri Eyüpspor'dan ayrılan 49 yaşındaki teknik direktör İbrahim Üzülmez, Süper Lig'e dönüş yapmaya hazırlanıyor.

Süper Lig'de son üç maçını kaybeden Pendikspor'un, Portekizli Teknik Direktör Ivo Vieria ile yollarını ayıracağı ve sözleşmesini feshedeceği öne sürüldü.

İstanbul ekibinin yeni teknik direktör olarak İbrahim Üzülmez'i düşündüğü iddia edildi.

Pendikspor, Portekizli hocayla ilişiğini kestikten sonra İbrahim Üzülmez ile masaya oturacak.

İbrahim Üzülmez, 2020 yılında Ankaragücü'nü çalıştırdıktan sonra 4 yıl sonra tekrar Süper Lig'de görev alacak.

İbrahim Üzülmez, konu hakkında şunları söyledi:

Pendikspor ile bir ön görüşme gerçekleştirdik, fikirlerimizi paylaştık. Fakat şu anda kesinleşmiş bir şey yok.

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