Icardi sevinci yapan Kerem'den TFF'ye ağır taş

Kerem Aktürkoğlu, Galatasaray'ın Antalyaspor'u 2-1 mağlup ettiği maç sonrası sert konuştu.

Kerem Aktürkoğlu, mücadeleyi şöyle anlattı:

Perşembe günü çok zor bir maç oynamıştık. Mental ve fiziksel olarak yorulmuştuk. Bu maçlar da kolay değil, yolculuk, maç trafiği... Ama bizim için galibiyet önemliydi. Antalyaspor da iyi oynadı ama biz daha iyiydik.

Kerem Aktürkoğlu, Mauro Icardi'nin sevinci ve golleriyle ilgili de şunları söyledi:

Hat-trick yapma şansım vardı, kaçırdım. Ama önemli olan kazanmaktı. Biz bir aile gibiyiz. Birlik oldukça daha güçlü oluyoruz.

Kerem Aktürkoğlu, son olarak "Hiçbir şey bizi odağımızdan uzaklaştıramaz. Olan biteni biliyoruz. Sahada duruşumuzu koruyoruz. Saha içinde her şeye cevabımız var. Sezon sonunda inşallah hak ettiğimiz şampiyonluğu alacağız. Kupayı biz kaldıracağız." ifadelerini kullandı.