Suriye’den Erdoğan’a görüşmek için 2 şart

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "darbeci" dediği Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ile Katar'da görüşmesinin ardından Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ile de görüşme yapılabileceğine ilişkin açıklamalarının yankıları sürüyor.



Suriye Parlamentosu Milletvekili ve Dış İlişkiler Komisyonu Başkanı Pierre Butros Merjane, Ankara-Şam ilişkilerinin normalleşmesinin mümkün olduğunu belirterek Ankara'nın somut adımlar atması gerektiğini söyledi.



Kısa Dalga'dan Hediye Levent'e konuşan Merjane, Şam’ın sessizliği konusunda ise “Türkiye ile bir diyalog zemini oluşabilir ancak öncelikle Türkiye terörist çeteleri finanse ederek, eğiterek Suriye topraklarını işgal ettiğini kabul etmeli. İkincisi Suriye topraklarından çekilmeye hazır olduğunu belli etmeli.” dedi.



"ŞEHİTLER ARASINDA SURİYELİ SİVİLLER VE ASKERLER VAR"

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Suriye'ye başlattığı hava harekatına ilişkin de konuşan Merjane, “Türkiye’nin son hava saldırısı Kürt ayrılıkçı milislere bir mesajdı ama aynı zamanda şehitler arasında Suriyeli siviller ve askerler var.” dedi.



'Türkiye’nin PKK konusundaki endişelerini anladıklarını" söyleyen Merjane, Türkiye’nin ulusal güvenlikle ilgili endişelerine dair Adana Anlaşması’nı işaret ederek, “Bu anlaşmanın düzenlendiği zamanlarda Türkiye’nin Suriye’deki Kürt varlığına dair saldırgan bir tutumu ya da korkusu yoktu. Kürtlerin büyük çoğunluğu Suriye vatandaşları. Bunların ABD tarafından silahlandırılan, eğitilen, güçlendirilen ayrılıkçı bir grubu hariç bütün Kürtleri vatana ihanet ile suçlayamayız.” dedi.



"DİYALOĞA GEÇMEK MÜMKÜN"

Türkiye ve Suriye istihbaratları arasındaki görüşmeleri değerlendiren Marjane, bu temasların ikinci aşamaya yani diplomatik görüşmelere taşınmasının mümkün olduğunu belirterek, “İki ülke istihbaratları arasındaki temas arabulucu olmadan gerçekleşiyor. Bu sebeple ikinci aşamaya yani diplomatik diyaloğa geçmek mümkün ki, buna Adana Anlaşması ve Türkiye’nin Suriye topraklarından çekilme konusunda istekliliği temel olabilir.” dedi.



Türkiye tarafından Suriye topraklarında desteklenen silahlı grupları terörist olarak tanımladıklarını belirten Merjane, İstanbul Taksim’de gerçekleşen bombalı saldırıların arkasından bu gruplardan birinin çıkmasına şaşırmayacağını söyledi. Merjane, “Terör sınır tanımaz, Suriye’de desteklediğiniz terör sizi Türkiye’de vurabilir.” dedi.