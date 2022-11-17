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Taksiciler bombalı saldırıyı kınadı 

İstiklal Caddesi’nde yaşanan bombalı saldırı sonrası, İstanbul’da bulunan yüzlerce taksici konvoy oluşturarak Taksime geldi. İstiklal Caddesi’nde ‘Terörü Lanetliyoruz’ pankartı açarak yürüdü. Patlama sonrası kurulan özel platforma karanfil bıraktı.

Haber Giriş: 17 Kasım 2022 Perşembe - 07:17
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Taksiciler bombalı saldırıyı kınadı 

Taksiciler bombalı saldırıyı kınadı 
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İHA'nın haberine göre, İstanbul Taksiciler Esnaf Odası’nın düzenlediği ve İstanbul’da bulunan yüzlerce taksicinin katıldığı konvoy, ‘Terörü Lanetliyoruz’ pankartı önünde İstiklal Caddesi’ne yürüyüşle devam etti. Daha sonra patlama noktasında kurulan özel platform önüne gelen taksiciler karanfil bıraktı. Anma sırasında Kur'an-ı Kerim okutan taksiciler ölen vatandaşlarımız için dua etti.

Taksiciler adına bir konuşma yapan İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu, “İstiklal Caddesi’nde burada, teröristler tarafından hain bir saldırı oldu. Vefat eden kardeşlerimiz oldu. Vefat eden kardeşlerimize rahmet diliyorum. Yaralılarımıza acil şifalar diliyorum" dedi.

Aksu "İstanbul taksicileri olarak, terörü lanetliyoruz. Cenab-ı Allah böyle bir terör saldırısını ülkemize, milletimize bir daha yaşatmasın. Memleketimize milletimize, devletimize, bütün vatandaşlarımıza güçlü bir şekilde birlik ve beraberlik nasip eylesin. İstanbul Taksicileri olarak terörü lanetliyoruz” diye konuştu.

Basın açıklamasının ardından bir dakikalık saygı duruşu yapan taksiciler caddeden ayrıldı.

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