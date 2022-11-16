Taksim'deki bombalı terörist ile görüştüğü iddia edilen MHP’li Başkan'dan açıklama: O numarayı kimlik fotokopimle sahte olarak çıkarmışlar

İstanbul’da İstiklal Caddesi’nde 6 kişinin öldüğü 81 kişinin yaralandığı terör saldırısı ile ilgili soruşturma devam ederken gözaltına alınanların sayısı 50’ye ulaştı.İfadeye çağırılanlar arasında ise MHP’nin Şırnak Güçlükonak İlçe Başkanı Mehmet Emin İlhan’ın da olduğu iddia edildi.

İddialara göre Emniyet’in çalışması sonucunda HTS kayıtlarına göre İlhan’ın üzerine kayıtlı bir telefon hattı ile Ahlam Albashır’ın kullandığı hat arasında iki kez arama yapıldığı tespit edildi. Bunun üzerine Emniyet İlhan’ı ifadeye çağırdı.

MHP ŞIRNAK İL BİNASINDAN AÇIKLAMA YAPTI

İlhan, MHP Şırnak il binasında yaptığı açıklamada, “Sabah saat 09.30 civarlarında beni karakola davet ettiler. Gelen arkadaşlar ‘Bu numarayı tanıyor musunuz’ diye sordular. Ben de ‘yok’ dedim. Başka bir şey de çıkmadı. O numarayı Cizre’de benim kimlik fotokopimle sahte olarak başka bir yerden çıkarmışlar. Davacıyım ve şikayetçiyim” dedi.

“KİMLİK FOTOKOPİM KULLANILDI”

İlhan, şöyle devam etti: “Bu hat, 2019’da, kimlik fotokopim kullanılarak çıkarılmış, sahte bir hat. Bu hatla ilgili başka bir görüşme de yoktur. Asılsızdır. Beni ve partimi hedef alan terör örgütü, bize bu şekilde çamur atıyor. Avukatımla görüştüm, davalarımızı açtık. Hattı kimin çıkardığına dair bilgim yok, bu emniyetin işi.”

"ÜZERİMİZE BİR OYUN OYNAMAYA ÇALIŞMIŞLAR"

T24’ün haberine göre İlhan’ın ifadesinde Albashır ile görüşmediğini söyledi ve ifadeye çağrıldığını doğruladı.

İlhan, görüşme yapıp yapmadığına ilişkin soru üzerine de "Üzerimize bir oyun oynamaya çalışmışlar, terör örgütü tarafından" dedi. İlhan, "Nasıl bir oyun oynandı?" sorusu üzerine de "Şu anda uygun değilim, konuşmak istemiyorum" ifadesini kullandı.

Öte yandan; TELE1’den Barış Önal’ın ulaştığı İlhan'ın, “ifadeye çağırılmadım. Yalan haber. Konuştuğum da yalan. Benimle kimse konuşmadı yalan haber yaptılar. Avukatla görüşüyorum şimdi mahkemeye vereceğim” ifadelerini kullandığı iddia edildi.

ŞIRNAK VALİLİĞİ’NDEN AÇIKLAMA

Şırnak Valiliği, "İstanbul'daki terör saldırısını gerçekleştiren teröristle yapılan görüşmede MHP Güçlükonak İlçe Başkanı Mehmet Emin İlhan adına kayıtlı telefonun kullanıldığı" iddiasıyla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada "Bahse konu GSM hattının Mehmet Emin İlhan tarafından kullanılmadığı" ifadeleri kullanıldı

Valilik, önceki gün İstanbul İstiklal Caddesi'ndeki bombalı saldırıyı düzenleyen terörist Ahlam Albasır ile MHP İlçe Başkanı Mehmet Emin İlhan arasında telefon görüşmesinin olduğu iddialarına ilişkin yaptığı açıklamada, GSM bayisince hattın yasa dışı yollardan üçüncü şahsa verildiğini duyurdu.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"GSM hattının, MHP Güçlükonak İlçe Başkanı Mehmet Emin İlhan adına Cizre ilçesinde bulunan GSM bayisi tarafından yasa dışı yollarla çıkarılarak hattın 3. şahsa verildiği ve söz konusu GSM bayisinin yasa dışı faaliyetlerinden dolayı daha önce kapatıldığı, bahse konu GSM hattının Mehmet Emin İlhan tarafından kullanılmadığı, Mehmet Emin İlhan’ın ifadesinin Cumhuriyet Başsavcılığınca alınmasına müteakip serbest bırakıldığı, kamuoyuna saygıyla duyurulur."