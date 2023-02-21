Mezun olan polislere bu konuşmayı yaptı kızağa çekildi. Polis müdüründen alkışlanacak sözler

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Kayseri Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürü iken 2018 yılında yaptığı "tarikat ve cemaat" konuşmasıyla çok konuşulan 1. Sınıf Emniyet Müdürü Metin Tanrıver'in kızağa çekildiği öğrenildi.



Polisliğe Edirne’de komiser yardımcısı olarak başlayan Tanrıver, 1996-1999 yılları arasında Washington Büyükelçiliği Misyon Koruma görevinde yer aldı.



2011 YILINDA 1. SINIF EMNİYET MÜDÜRÜ OLDU

Ankara’nın Kazan ile Polatlı İlçe Emniyet Müdürlükleri ve Ankara Emniyet Müdür Yardımcılığı da yapan Metin Tanrıver, 2011 yılında 1. Sınıf Emniyet Müdürlüğüne terfi ederek Polis Başmüfettişi olarak görev yaptı.



2014-2019 yılları arasında Kayseri Polis Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü yapan Tanrıver’in kariyeri 2018’de yaptığı konuşmanın ardından değişti.







“ÖRGÜTE, CEMAATE, TARİKATA, ŞIHA, ŞEYHE BAĞLI OLMAYACAKSINIZ”

Kayseri ve Yozgat Polis Meslek Eğitim Merkezi'nde (POMEM) 4 aylık eğitimlerini tamamlayan polis adayları için 19 Temmuz 2018’de yapılan mezuniyet töreninde konuşan Tanrıver, genç meslektaşlarına “cemaat ve tarikatlara” karşı uyarılarda, “Başarılı olma adına dikilecek, dik duracak, engelleri bir bir aşacaksınız. Dürüst olacaksınız, kimsenin hakkını yemeyeceksiniz, kimsenin hakkını da kimseye yedirmeyeceksiniz. Amirlerinize, üstlerinize, meslektaşlarınıza, ailelerinize ve halkımıza saygılı olacaksınız. Hiçbir kimse ya da örgüte, hele hele hiçbir cemaate ya da tarikata, hiçbir şıha ya da şeyhe bağlı olmayacaksınız. Bağlı olacağınız tek bir yer vardır, o da devlettir.” demişti.



Tanrıver, yaptığı konuşmadan yaklaşık 1,5 yıl sonra Aydın’ın Didim ilçesindeki Polis Moral Eğitim Merkezine müdür olarak atandı.







Polis Okulu Müdürlüğünden daha pasif bir göreve atanan Tanrıver, yaklaşık 4 yıldır bu görevi sürdürüyor.

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