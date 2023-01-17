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Dini vakıfta 14 yaşındaki erkek çocuğa cinsel istismar. Örtbas etmeye çalıştılar

'Dini eğitim' veren İşrak Vakfı Müdürü’nün 14 yaşındaki bir çocuğu cinsel istismara maruz bıraktığı gerekçesiyle tutuklandığı ortaya çıktı. Çocuğu, yaşananları anlatmaması için tehdit ettiği belirtilen müdürün 13 buçuk yıldan 30 yıla kadar hapsi isteniyor.

Haber Giriş: 17 Ocak 2023 Salı - 02:20
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Dini vakıfta 14 yaşındaki erkek çocuğa cinsel istismar

Dini vakıfta 14 yaşındaki erkek çocuğa cinsel istismar. Örtbas etmeye çalıştılar
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Tarikat ve cemaat karanlığındaki istismar skandallarına bir yenisi daha eklendi. İstanbul'un Sultangazi ilçesinde dini eğitim veren İşrak Vakfı'nın 44 yaşındaki müdürünün, yatılı katılan 14 yaşındaki bir çocuğa cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle tutuklandığı ortaya çıktı.

TV100’den Devrim Tosunoğlu’nun haberine göre; 16 Eylül 2022 tarihinde gerçekleşen ve kamera kayıtlarına yansıyan olaya göre, çocuğu koridorda gören vakıf müdürü, çocuğun kardeşinin Kuran kursundaki durumunu konuşma bahanesiyle odasına çağırdı. Çocuğun odaya girmesinin ardından vakıf müdürü kapıyı kilitledi. Kayıtlara göre, dokuz dakika boyunca kapı kilitli kaldı.

Türkiye’yi sarsacak skandal! Dini vakıfta 14 yaşındaki erkek çocuğa cinsel istismar! 9 dakika kâbusu yaşadı - Resim : 1

MÜDÜRDEN ÇOCUĞA TEHDİT

İstismar olayıyla ilgili hazırlanan iddianameye göre vakıf müdürü çocuğa, “Böyle bir şey anlatılır mı? Sen bunları niye anlatıyorsun bunlar ayıp olaylar değil mi” diyerek tehdit etti ve olayın üzerine örtmeye çalıştı. Savcılığa şikayete bulunan aile ifadesini geri çekerken baba, oğlunun istismar edilmediği yönünde beyanda bulundu.

Türkiye’yi sarsacak skandal! Dini vakıfta 14 yaşındaki erkek çocuğa cinsel istismar! 9 dakika kâbusu yaşadı - Resim : 2

Vakıf ise olayla ilgili kapıların bozuk olduğu iddiasıyla kendilerini savunmaya kalkıştı.

İddianamede, 'dosya kapsamındaki suçun niteliği, mağdurun koruma ihtiyacının bulunması, yaşı gereği yönlendirilmesinin kolay olması, şüphelinin üzerine atılı suçu işlediği hususunda kamu davası açmaya yeterli delil elde edildiği' belirtildi.

Türkiye’yi sarsacak skandal! Dini vakıfta 14 yaşındaki erkek çocuğa cinsel istismar! 9 dakika kâbusu yaşadı - Resim : 3

DEVLET KORUMASINA ALINMADI

Tutuklanan vakıf müdürü hakkında “Kişiyi hürriyetten yoksun kılma” ve “Çocuğun nitelikli cinsel istismarı” suçlamasıyla 13 buçuk yıldan 30 yıla kadar hapis cezası istendi.

Öte yanadan, istismara maruz bırakılan çocuk ailesinin yanına verilirken, devlet korumasına alınmadı.

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