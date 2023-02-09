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İYİ Parti milletvekillerinden diğer partilere örnek olacak karar. Maaşlarını depremzedelere bağışlayacaklar

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu İYİ Parti milletvekillerinin depremden etkilenen vatandaşlara ihtiyaçları için birer maaşlarıyla yardımda bulunma kararı aldıklarını açıkladı.

Haber Giriş: 9 Şubat 2023 Perşembe - 15:47
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İYİ Parti milletvekilleri maaşlarını depremzedelere bağışlayacak

İYİ Parti milletvekillerinden diğer partilere örnek olacak karar. Maaşlarını depremzedelere bağışlayacaklar
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Türkiye Pazartesinden beri enkaz altında. Kahramanmaraş’ta meydana gelen 7.8 büyüklüğündeki 2 depremden 10 il etkilendi. Arama kurtarma çalışmaları depremin 4. gününde devam ediyor.

Depremzedeler ihtiyaç yetersizliğinden isyan ederken İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu İYİ Parti olarak yardım edeceklerini duyurdu.

Zorlu, sosyal medya hesabından açıklama yaparak şu ifadeleri kullandı:

İYİ Parti TBMM Grubumuz ve milletvekillerimiz depremden etkilenen vatandaşlarımızın ihtiyaçları için kullanılmak üzere ilk olarak birer maaşlarıyla yardımda bulunma kararı almışlardır. Her bir vatandaşımız, her bir evladımız bizim için milli bir sorumluluk milli bir vazifedir.

CAN KAYBI ARTIYOR

Öte yandan depremde can kaybı gittikçe artıyor. Son açıklanan rakamlara göre, 14 bin 351 oldu, yaralı sayısı ise 65 bin civarı.

KILIÇDAROĞLU'NDAN 2 MAAŞ İKRAMİYE ÇAĞRISI

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, deprem bölgesinde incelemelerini sürdürüyor. k-Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaparak Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çağrı yaptı.

Kemal Kılıçdaroğlu, çağrısında şu sözleri söyledi:

“Deprem bölgesinde çalışan ya da bölgede görevlendirilen kamu personeline acilen 2 maaş ikramiye yatırın. Kötü durumdalar, hizmet vermeye çalışıyorlar. Her şeyi biz mi öğreteceğiz size, devlet yönetin devlet”

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doğrucu davut
9.02.2023 16:15
HELAL OLSUN ALLAH RAZI OLSUN  
 
VİCDAN nerede
9.02.2023 16:10
Acımızı hafifleten , güzel bir haber. Örnek olmasını diliyor, iyi parti grubunu tebrik ediyorum  
 
Allah’ın tüm sıfatlarına sahip olan ağanız ne yapıyor?sapık çakma Müslümanlar
9.02.2023 16:07
İşte vatanseverler,Dikkat edin bu yardımlarınız maskeli 5 ler gitmesin.Çünkü bunlar,fani bir insanı Allah benzediğini iddia edenler.çünkü bunların sapık,bunlara herşey mübah  
 
TÜM YORUMLAR (11)
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