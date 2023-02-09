Zaniolo depremde hayatını kaybeden Muhammed Emin Özkan için 17 numarayı giyecek. Galatasaraylı Muhammed'in son twiti Zaniolo olmuştu

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve birçok ilde hissedilen depremde, aralarında Galatasaray taraftarı Muhammed Emin Özkan da olduğu binlerce insan hayatını kaybetti.

Galatasaray Kulübü, yeni transferi Zaniolo'yu duygusal bir video ile duyurdu.

Klipte, İtalyan futbolcunun transferinden önce özel bir video hazırlayan ve depremde hayatını kaybeden Muhammed Emin Özkan da unutulmadı.

MUHAMMED EMİN ÖZKAN'A ÖZEL 17 NUMARA

Diğer taraftan Zaniolo'nun, 17 yaşında hayatını kaybeden Muhammed Emin Özkan'a ithafen forma numarasını da 17 seçtiği belirtildi.

Yayınlanan videoda Zaniolo, "Muhammed ve Türk halkı için çok üzgünüm. Hayatını kaybeden yurttaşlarımızı saygıyla anıyoruz, hiçbirinizi unutmayacağız" ifadelerine yer verdi.